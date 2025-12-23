La gripe da un respiro en Euskadi, pero Osakidetza pide no bajar la guardia en Navidad

La gripe, que este año ha comenzado antes y con gran virulencia, da una tregua a Euskadi a las puertas de la Navidad. La incidencia del virus ha descendido por segunda semana consecutiva, situándose en los 617,18 casos por cada 100.000 habitantes a fecha de 21 de diciembre.

Durante la última semana analizada, del 15 al 21 de diciembre, se han diagnosticado un total de 1.876 casos de gripe, lo que representa una reducción del 10,5 % en comparación con la semana anterior. Este descenso también se refleja en la presión hospitalaria, con 252 pacientes hospitalizados, un 12,7 % menos que en el periodo previo.

El pico de la gripe ya ha pasado, pero puede haber repunte

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza consideran que el pico de incidencia gripal se alcanzó entre las semanas 49 y 50 de este año. No obstante, mantienen la vigilancia activa ante la posibilidad de que se registre un nuevo repunte de casos durante las inminentes reuniones familiares de Navidad.

Osakidetza

Desde que comenzó la temporada, se han diagnosticado 13.914 casos de gripe en la comunidad autónoma, que han requerido un total de 1.656 ingresos hospitalarios, de los cuales 51 han sido en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Por territorios históricos, Álava presenta la mayor incidencia acumulada, con 704 casos por 100.000 habitantes, seguida de cerca por Bizkaia, con 642,86, y finalmente Gipuzkoa, con 541,03. La ocupación hospitalaria media en la red de Osakidetza se encuentra actualmente en el 83,6 %, una cifra que, aunque elevada, se considera habitual para estas fechas del año debido a la confluencia de diversas patologías respiratorias.

Llamamiento a la prudencia en Navidad

Ante este escenario, Osakidetza ha realizado un llamamiento a reforzar las medidas de seguridad durante las fiestas de Navidad para evitar una nueva ola de contagios. Las recomendaciones, "usar mascarilla en lugares concurridos, ventilar espacios cerrados, lavarse frecuentemente las manos y, sobre todo, vacunarse".

Avances en la campaña de vacunación

La principal herramienta para combatir la propagación del virus sigue siendo la vacunación, insisten desde Osakidetza. La campaña de este año, que se adelantó cuatro semanas, ha administrado hasta la fecha 585.774 dosis de la vacuna antigripal y 299.840 dosis frente a la covid-19. Estas cifras suponen un incremento del 11,3 % en la vacunación contra la gripe si se compara con el mismo periodo de la campaña anterior, lo que demuestra una mayor concienciación ciudadana.

Doble vacuna de la gripe y la covid-19

En el análisis por territorios, Bizkaia lidera la cobertura de vacunación con un 28,1 % de su población diana, seguida por Álava y Gipuzkoa, ambas con un 24,8 %. La protección es especialmente alta en los colectivos más vulnerables.

En el caso de las personas residentes en centros sociosanitarios, la cobertura frente a la gripe alcanza el 84,2 %, mientras que la de la covid-19 es del 72,4 %. También destacan los datos en la población infantil, con 28.009 niños menores de 5 años ya vacunados, lo que equivale a una cobertura del 42,5 %, superando las cifras totales del año anterior. Finalmente, la campaña entre las mujeres embarazadas registra una cobertura del 55,5 %, más de tres puntos por encima del nivel alcanzado al final de la campaña pasada.