Descubre el secreto para cuidar tu mente y cuerpo este verano en Cartagena

El verano es ideal para ponerse al día en muchas materias que se quedaron algo olvidadas durante el curso y cuidar de la mente es prioritario para poder disfrutar de unas buenas vacaciones y aprender a gestionar para el siguiente curso.

Con el ritmo acelerado del día a día, cada vez más personas buscan espacios donde poder frenar, respirar y reconectar consigo mismas. En Cartagena, Ribera Salud ofrece precisamente eso: una propuesta completa de actividades que integran cuerpo, mente y emociones, abierta a toda la ciudadanía.

Natalia Marín Falcón, instructora de actividades deportivas de Ribera Salud, lo tiene claro: “Hay muchísimas formas de mejorar nuestro bienestar mental, y todas pasan por aprender a escucharnos y movernos de forma consciente”. Desde el centro en la policlínica de José María de la Puerta, Natalia guía sesiones de mindfulness, yoga terapéutico, pilates suave y talleres de gestión emocional, entre otras actividades.

Una de las disciplinas estrella es el mindfulness, cada vez más presente en el ámbito sanitario y educativo. “Vivimos con la mente siempre en lo que viene después o en lo que ya pasó. El mindfulness nos ayuda a estar aquí y ahora, a disfrutar del presente sin esa carga mental que arrastramos”, explica.

Ribera Salud Natalia Marín Falcón

Según Natalia, estas prácticas están dirigidas “a personas de todas las edades, no hace falta tener un problema para empezar. Incluso quienes creen no necesitarlo descubren que su día a día mejora cuando aprenden a gestionar sus emociones y a escucharse más”.

Ribera Salud también incorpora entrenamientos funcionales que han demostrado grandes beneficios para mujeres en etapa de pre y postmenopausia. “Cuando bajan los niveles hormonales, muchas mujeres sienten una pérdida de energía y fuerza. Trabajar la fuerza muscular no es solo estético, es salud y prevención”, añade la instructora.

Lo más interesante es que las actividades están abiertas a todo el público, no solo a pacientes. “Cualquier persona puede acercarse, pedir información y probar una clase gratuitamente. No importa la edad, el estado físico o si nunca has hecho nada parecido. Lo importante es dar el primer paso”, invita Natalia.

impacto emocional

Además del beneficio físico evidente, hay tras estas actividades un impacto emocional importante: “Muchas personas se sorprenden al experimentar esa sensación de paz después de una clase. A veces, solo necesitamos ese pequeño espacio para reconectar”.

Con esta iniciativa, Ribera Salud refuerza su compromiso con un modelo de atención más humano y completo. En palabras de Natalia: “No se trata solo de curar enfermedades, sino de fomentar salud desde dentro. Y eso empieza por aprender a cuidarnos”.

Para más información o apuntarse a las actividades, solo es necesario acudir a la policlínica de Ribera Salud en José María de la Puerta, Cartagena, donde el equipo estará encantado de orientar a cualquier persona interesada.

Pueden probar y ver cómo funcionan las clases antes de apuntarse, pero seguro que encuentran un plan a su gusto para ejercitar el cuerpo, resetear la mente y aprender a gestionar las emociones por lo que el beneficio se empieza a notar muy pronto. El 868 065 309 es el teléfono del centro.