Cartagena se vuelca en una tardebuena masiva que impulsa a hosteleros y comerciantes

La tradicional tardebuena de Cartagena congrega a miles de personas en una jornada de compras, comidas y fiesta. El epicentro de la celebración es el casco antiguo, con una afluencia masiva en el entorno de la Calle Honda, la Plaza San Francisco, la Calle Jara, la calle del Cañón y la zona del muelle.

Un impulso para la hostelería

Los hosteleros de la ciudad han reciben un aluvión de clientes durante toda la jornada. Desde la asociación HOSTECAR celebran el impacto positivo, y consideran que tiene un impacto muy positivo para dinamizar la Navidad. Además, la asociación hace un llamamiento para que "todo esto se haga con responsabilidad para que las fiestas sean agradables y sean para todo el mundo".

El comercio también celebra

La afluencia de ciudadanos también supone un impulso para las ventas en los comercios del centro peatonal, principalmente en las calles Mayor, Puerta de Murcia, Santa Florentina y del Carmen. Los comerciantes valoran muy positivamente la jornada, destacando que es "un revulsivo importante para nosotros, y estamos contribuyendo en nuestros propios ingresos".

Operativo especial de seguridad

Para garantizar la seguridad, se ha desplegado un operativo especial de la Policía Local con su unidad especial GOESC, apoyado por efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil. La prioridad es que las celebraciones transcurran sin incidentes, activando "el dispositivo necesario para garantizar que disfrutamos de las fiestas y la seguridad en todos y cada uno de los eventos".

El plan de seguridad presta especial atención a la actividad comercial y hostelera, extendiendo la cobertura más allá del centro a barrios y el litoral. En paralelo, el casco antiguo se ha cerrado al tráfico y desde las autoridades se ha aconsejado utilizar el transporte público durante estas fechas.