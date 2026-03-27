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Santi Cañizares tiene clara la respuesta a la gran pregunta en la portería de España: "Por estado de forma están por delante..."

Unai Simón parte como el teórico favorito, pero el gran momento de forma de David Raya y la irrupción de Joan García abren la incógnita en la Selección.

Santi Cañizares // Joan García
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ANÁLISIS SANTI CAÑIZARES | ESPORTS COPE | 27-03-2026

Eduard Badía

Barcelona - Publicado el - Actualizado

1 min lectura5:23 min escucha

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