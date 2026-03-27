El Hogar de Mayores de Huesca celebra 40 años como pilar del envejecimiento activo

El Hogar de Personas Mayores de Huesca ha celebrado este viernes su 40 aniversario con un acto institucional para poner en valor la evolución de un centro que abrió sus puertas en 1986. Lo que comenzó como un espacio de encuentro y ocio se ha transformado, cuatro décadas después, en un pilar fundamental para la promoción de la autonomía y el bienestar de los mayores de la capital oscense.

Un modelo de envejecimiento activo

Durante el acto, la consejera de Bienestar Social y Familia en funciones, Carmen Susín, ha destacado el papel vertebrador del centro. “Este hogar es un ejemplo de cómo la colaboración y el compromiso público permiten que nuestros mayores reciban la atención que merecen”, ha señalado, añadiendo que gracias a ello el centro es hoy “el reflejo de lo que queremos para todos nuestros mayores en Aragón: un modelo de envejecimiento activo donde no solo se viene a ‘estar’, sino a hacer, a aprender y a participar”.

Un modelo de envejecimiento activo donde no solo se viene a ‘estar’, sino a hacer, a aprender y a participar” Carmen Susín Consejera de Bienestar Social y Familia

La evolución de los socios

Por su parte, la directora del Hogar, Maite Ayuda, ha recordado que el centro “está lleno de historias de amistad, de aprendizaje y, sobre todo, de historias de vida”. Ayuda ha analizado cómo ha evolucionado el perfil del usuario, que hoy es “más activo, participativo y motivado”, y ha afirmado que el éxito del centro reside en las personas que lo conforman: "Lo mejor sigue siendo lo que ocurre cada día dentro del centro: las conversaciones, las risas y las amistades que nacen aquí".

Está lleno de historias de amistad, de aprendizaje y, sobre todo, de historias de vida” Maite Ayuda Directora del Hogar de Mayores

Un centro en constante crecimiento

En la actualidad, el Hogar de Mayores de Huesca supera los 6.000 socios y recibe diariamente a más de 300 personas. Su programación ha pasado de los tradicionales juegos de cartas y bailes a una oferta que incluye más de 50 actividades culturales, deportivas y tecnológicas. Además, dispone de servicios esenciales como podología, peluquería y una cafetería que sirve más de 25.000 desayunos y comidas al año.

Los usuarios han celebrado la fiesta de los 40 años de aniversario

Especial relevancia tienen el servicio de Prevención y Promoción de la Autonomía Personal (PAP), que atiende a 56 usuarios, así como los grupos 'Cuidarte' de apoyo a personas cuidadoras. La jornada de aniversario ha contado también con la presencia de la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y el director general de Mayores, Máximo Ariza, y ha concluido con la proyección de un vídeo conmemorativo y una mesa redonda con antiguos directores, socios y voluntarios.