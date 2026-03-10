La cofradía california llama a regalar vida con su campaña de donación de sangre y médula

La actividad social de una cofradía se extiende durante todo el año, y su próxima gran cita solidaria ya tiene fecha. El próximo 12 de marzo, los californios impulsan una campaña de donación de sangre y de médula, un acto que definen como la oportunidad de aportar algo que ni se compra ni se fabrica: la propia vida. La jornada se desarrollará en la sede de la cofradía en horario de 17:00 a 21:00 horas.

El área de Caridad, que dirige Nayra López Mir, hace un llamamiento a todos los hermanos de cualquier cofradía y a cualquier persona que quiera contribuir con el centro de hemodonación regional que cada día necesita de unas 300 donaciones para hacer frente a la demanda de los hospitales de la Región.

Éxito de la campaña anterior

Esta iniciativa repite tras el éxito del año pasado, cuando la respuesta superó las expectativas. Según los datos facilitados, 32 personas acudieron a donar médula, de las cuales se pudieron efectuar 24 extracciones. El equipo médico del centro de donación destacó especialmente la consecución de 3 donantes de médula, un logro que calificaron de muy positivo.

No puede haber un acto más generoso que dar algo de ti, que ayude a una persona a continuar y a seguir viviendo" Nayra López Mir Responsable del área de caridad

Desmitificar la donación de médula

Uno de los objetivos de la campaña es derribar los mitos y miedos que rodean la donación de médula. Desde la organización insisten en que el primer paso para ser donante es una simple extracción de sangre.

Subrayan que la posterior intervención, en caso de ser compatible con un paciente, es un proceso con "peligrosidad 0" a día de hoy. "No puede haber un acto más generoso que dar algo de ti, ayude a una persona a continuar y a seguir viviendo", recalcan desde la cofradía.

Recuerdan además la importancia de este gesto altruista, ya que "podemos ser cualquiera el que necesite esa médula o esa sangre en un momento inesperado". Para difundir la convocatoria, la cofradía está colocando carteles en supermercados y otros establecimientos de la zona centro de la ciudad.

COPE Usos de la sangre que se dona

Otras acciones solidarias

Esta campaña de donación es solo una de las actividades que la cofradía tiene en su horizonte a corto plazo. Recientemente, participaron también en la muestra de voluntariado de la UCAM y, más adelante, pondrán en marcha su tradicional campaña del kilo, con la que ayudan a numerosas parroquias.

Es solo una muestra de las tareas solidarias que realizan en torno a unas fechas muy señaladas, pero siempre extendiendo al resto del año como a la campaña de recogida juguetes o en cualquier buena causa que se les pueda necesitar.