Cartagena y Albacete urgen al Gobierno la reapertura de la línea de tren a Madrid por Chinchilla

Los presidentes del PP en Cartagena y Albacete, Noelia Arroyo y Manuel Serrano, respectivamente, han solicitado al Gobierno de Pedro Sánchez la reapertura "inmediata" de la línea de tren Cartagena-Madrid por Chinchilla, interrumpida desde hace tres años, según informaron fuentes de los 'populares' en un comunicado.

Esta es una de las reivindicaciones que los presidentes 'populares' han realizado en el marco de un encuentro de trabajo destinado a reforzar la colaboración entre ambas ciudades en materia turística, cultural y de accesibilidad, así como abordar retos comunes en materia de infraestructuras y financiación local.

Arroyo y Serrano, alcaldes de Cartagena y Albacete, han coincidido en la urgencia de reclamar al Ejecutivo central la reapertura de la línea por Chinchilla y han criticado que la ausencia de esta conexión directa por ferrocarril entre ambas ciudades "supone una pérdida constante de oportunidades".

La representante de la ciudad portuaria ha denunciado, al hilo, que "el aislamiento ferroviario al que nos somete Pedro Sánchez resta competitividad a Cartagena, frena nuestro turismo y dificulta la conexión con ciudades próximas como Albacete".

En la misma línea, Serrano ha insistido en que "unas comunicaciones modernas son imprescindibles para estudiantes, trabajadores y visitantes, pero sobre todo para impulsar la cohesión territorial y el desarrollo económico".

Para los dos alcaldes, "se dificulta la movilidad de los estudiantes que deben desplazarse a universidades y centros de formación, de los profesionales y trabajadores que necesitan viajar por motivos laborales y de los visitantes y turistas que buscan alternativas rápidas y sostenibles".

A juicio de Serrano, "esta carencia frena el intercambio económico y cultural entre dos ciudades vecinas y limita, además, las posibilidades de que las empresas locales puedan aprovechar las sinergias logísticas y comerciales", mientras que para Arroyo "cada día que pasa sin tren directo es un día que restamos competitividad a Cartagena frente a otras ciudades mejor conectadas, y es el reflejo más claro del abandono del Gobierno de Sánchez hacia los municipios".

Por otro lado, ambos alcaldes han anunciado su intención de firmar el próximo mes de septiembre, coincidiendo con la Feria de Albacete, un acuerdo de promoción cultural que permitirá compartir experiencias y promocionar las fiestas de ambas ciudades, con iniciativas de intercambio como 'Cartagena Suena' o 'Albacete es música'.

FINANCIACIÓN LOCAL

En materia de financiación, Arroyo y Serrano han exigido al Ejecutivo de Sánchez que dé cumplimiento "inmediato" a los compromisos adquiridos en la Comisión Nacional de Administración Local y que "repare el recorte de 1.159 millones de euros provocado por la retirada de la actualización de las entregas a cuenta en el Real Decreto-Ley 1/2025".

Los alcaldes han recordado que el PP ya fijó en la Declaración de Zaragoza la necesidad de reformar el sistema de financiación local de manera simultánea al autonómico.

"Los ayuntamientos no son administraciones de segunda, somos la institución más cercana a los ciudadanos, y no podemos seguir soportando la asfixia financiera del Gobierno central", ha subrayado Serrano.

Arroyo, por su parte, ha defendido la política fiscal aplicada en Cartagena: "Ya hemos aprobado nuestras ordenanzas fiscales para 2026, con bonificaciones, gratuidad en las guarderías y alivio de carga para las familias y empresas, porque creemos en una gestión que ayude al crecimiento económico".

COMPETENCIAS DE ACCESIBILIDAD

Por otra parte, Arroyo y Serrano han abordado la accesibilidad, ya que el alcalde de Albacete tiene asumidas directamente estas competencias y Cartagena es "un referencia nacional en esta materia". De hecho, Serrano ha destacado la experiencia de Cartagena como ciudad reconocida en Europa por sus políticas de inclusión.

En este sentido, Arroyo ha ofrecido la colaboración y asesoramiento de su equipo para compartir con Albacete el modelo que "ha convertido a Cartagena en una de las tres ciudades más accesibles de Europa".

"Nuestro compromiso es que todas las personas puedan disfrutar plenamente de la ciudad, y queremos que esa experiencia sirva también para mejorar la calidad de vida en Albacete", ha señalado.