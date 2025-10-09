El Deportivo no se plantea acudir al mercado ante la baja de larga duración de Ximo Navarro

Ximo Navarro estará an torno a cuatro meses de baja, tal y como adelantó La Voz de Galicia y ha podido confirmar Deportes Cope Coruña. El parte médico publicado por el club blanquiazul revela que el lateral diestro sufre una lesión en el tendón proximal de la musculatura isquiotibial de su pierna izquierda.

El Deportivo de La Coruña no se plantea acudir al mercado de fichajes para reforzar su línea defensiva y cubrir una de las fichas que dejó libres en el mercado veraniego. La entidad herculina apuesta por dar confianza a los futbolistas que ya están en plantilla: Noubi y Loureiro son alternativas en el lateral derecho y ambos pueden jugar también como centrales. Y en el eje de la defensa Antonio Hidalgo cuenta también con Arnau Comas, Dani Barcia y el canterano Samu.

ximo navarro reconoce que es un golpe

Ximo Navarro escribió en su perfil de X: "Está lesión es un golpe fuerte para mí en este momento pero confío en poder volver igual de bien que siempre, muchas gracias a todos por cada mensaje que he recibido".