COPE
Podcasts
Barcelona
Barcelona

Marc Ciria en Esports COPE sobre los números del Barça: "Me dejan mucho más preocupado"

Marc Ciria en Esports COPE
00:00
Descargar

Redacción Esports COPE

Barcelona - Publicado el

1 min lectura

Descargar

Marc Ciria, potencial candidato a las elecciones del Barça, atiende a Esports COPE desde los estudios de Barcelona. Está en pleno proceso de recogida de firmas, "creo que llegaremos" para evitar la venta de BLM "que no se pueda vender a ningún tercero", remarca. Necesitan unas 3.500 firmas.

Tras la llegada del presidente Laporta desde Roma tras el acercamiento con la nueva ECA y UEFA -de la mano de Nasser Al-Khelaifi y Ceferin, Ciria afirma: "yo siempre he defendido la creación de la Superliga porque la UEFA pensaba que tenía un monopolio. No me parece mal este acercamiento".

Y tras la confirmación sobre los ingresos por jugar fuera de España que: "hay muchas maneras de conseguir esos 5 millones de euros, estamos siendo expulsados del campo, nos quedaban los desplazamientos y esto es una mala noticia para el Barça, no debería permitir jugar en Miami, ya tenemos la gira en verano", sentencia

Sobre la situación del equipo: "confianza máxima en Flick, es capaz de gestionar el equipo como habíamos visto en pocas ocasiones estos años. Hay que dejarlo trabajar, competiremos por todo. El gran representante del Barça es Flick", sentenció Marc Ciria este jueves en Esports COPE.

Escucha en directo

En Directo COPE BARCELONA

COPE BARCELONA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

12:00 H | 9 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking