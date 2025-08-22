La Armada abre este sábado al público las puertas del cazaminas 'Turia' en Cartagena
El buque 'Turia' tiene su base en el Arsenal
El cazaminas 'Turia' de la Armada abrirá sus puertas al público este sábado, de 11.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 horas, con motivo de la escala en Cartagena de la regata 'Ocean Race'.
El buque, perteneciente a la clase Segura, atracará en la plaza mayor del puerto de Cartagena, donde abrirá sus puertas a la ciudadanía, según ha informado la Armada Española en un comunicado.
El 'Turia' tiene su base en el Arsenal de Cartagena y cuenta con una dotación de 44 personas al mando del capitán de corbeta Jesús Remirez de Esparza Otero.
