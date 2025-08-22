COPE
Podcasts
Cartagena
Cartagena

La Armada abre este sábado al público las puertas del cazaminas 'Turia' en Cartagena

El buque 'Turia' tiene su base en el Arsenal 

Cazaminas 'Turia' en el Arsenal de CartagenaARMADA

ARMADA ESPAÑOLA

Cazaminas 'Turia' en el Arsenal de CartagenaARMADA

Santiago Velasco

Cartagena - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El cazaminas 'Turia' de la Armada abrirá sus puertas al público este sábado, de 11.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 horas, con motivo de la escala en Cartagena de la regata 'Ocean Race'.

El buque, perteneciente a la clase Segura, atracará en la plaza mayor del puerto de Cartagena, donde abrirá sus puertas a la ciudadanía, según ha informado la Armada Española en un comunicado.

El 'Turia' tiene su base en el Arsenal de Cartagena y cuenta con una dotación de 44 personas al mando del capitán de corbeta Jesús Remirez de Esparza Otero.

Escucha en directo

En Directo COPE CARTAGENA

COPE CARTAGENA

Lo último

La Linterna

La Linterna

Con Ángel Expósito

Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00H | 22 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking