COPE
Podcasts
Cartagena
Cartagena

La Armada abre las puertas de Capitanía en Cartagena para mostrar su Belén

El Palacio de Capitanía, sede de la Fuerza de Acción Marítima, invita a ciudadanos y turistas a visitar su tradicional Nacimiento hasta el próximo Día de Reyes

Nacimiento en Capitanía de Cartagena

Armada Española

Nacimiento en Capitanía de Cartagena

Santiago Velasco

Cartagena - Publicado el

1 min lectura

El Cuartel General de la Fuerza de Acción Marítima, con sede en el emblemático Palacio de Capitanía de Cartagena, celebra esta Navidad la apertura de su puerta principal para que el público pueda visitar su tradicional Nacimiento. Según ha comunicado la Armada, el objetivo es "facilitar a los ciudadanos y turistas la contemplación del tradicional Nacimiento expuesto en la entrada del palacio con motivo de la celebración de la Navidad".

La puerta principal del edificio, situado en la plaza San Sebastián, permanecerá abierta para presenciar el Belén hasta el próximo 6 de enero. El horario de visita establecido es de 18:00 a 19:00 horas, permitiendo a los visitantes disfrutar de la escena navideña en un entorno histórico.

Una joya del siglo XVIII

El Palacio de Capitanía General de Cartagena es una de las joyas arquitectónicas del siglo XVIII en la ciudad. Fue construido originalmente en 1740 bajo el reinado de Felipe V y, en la actualidad, sirve como sede oficial del Cuartel General de la Fuerza de Acción Marítima de la Armada.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE CARTAGENA

COPE CARTAGENA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00 H | 23 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking