La Armada abre las puertas de Capitanía en Cartagena para mostrar su Belén

El Cuartel General de la Fuerza de Acción Marítima, con sede en el emblemático Palacio de Capitanía de Cartagena, celebra esta Navidad la apertura de su puerta principal para que el público pueda visitar su tradicional Nacimiento. Según ha comunicado la Armada, el objetivo es "facilitar a los ciudadanos y turistas la contemplación del tradicional Nacimiento expuesto en la entrada del palacio con motivo de la celebración de la Navidad".

La puerta principal del edificio, situado en la plaza San Sebastián, permanecerá abierta para presenciar el Belén hasta el próximo 6 de enero. El horario de visita establecido es de 18:00 a 19:00 horas, permitiendo a los visitantes disfrutar de la escena navideña en un entorno histórico.

Una joya del siglo XVIII

El Palacio de Capitanía General de Cartagena es una de las joyas arquitectónicas del siglo XVIII en la ciudad. Fue construido originalmente en 1740 bajo el reinado de Felipe V y, en la actualidad, sirve como sede oficial del Cuartel General de la Fuerza de Acción Marítima de la Armada.