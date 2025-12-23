La llamativa novedad en el canto más emblemático de la Nochebuena en Mallorca que nadie esperaba: ocurrirá más de 50 años después

La Catedral de Mallorca acogerá mañana 24 de diciembre a partir de las 23 h la celebración de Maitines de Navidad, en la que se podrá escuchar el cant de la Sibil-la y el sermó de la Calenda, y Será presidida por el obispo de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull.

Hay una gran novedad para este año... El Cabildo de la Catedral ha apostado esta Navidad por un miembro de la Escolanía de canto infantil de la Catedral para interpretar la Sibil-la. Toni López ha sido elegido entre los niños y niñas que participaron en el proceso de selección que se ha llevado a cabo estos últimos meses.

HISTORIA

Pere Oliver, prefecto de liturgia y música de la Seu de Mallorca, ha explicado que el cant de la Sibil-la era interpretado por un niño, un presbítero o un canónigo. No fue hasta el Concilio Vaticano II (1962-1965) en que se permitió una mayor participación de las mujeres en las celebraciones religiosas. Esto tuvo como consecuencia que, a finales de los años 60 y principios de los 70, las niñas y mujeres empezaran a poner voz al tradicional canto en las iglesias de Mallorca, también en la Catedral.

El intérprete de la Sibil-la será este año Toni López, tiene 12 años y es miembro de los Vermells de la Seu. Cope Mallorca ha acudido al ensayo previo a la gran cita: "Desde muy pequeño mi sueño era interpretar la Sibil-la, pero siempre veía que eran niñas y no niños, me sorprendía", ha asegurado.

El sermó de la Calenda lo pronunciará Lluís Turell Amer, también tiene 12 años: "Son días de muchos nervios, pero también de una ilusión enorme", ha afirmado. Ambos jóvenes son miembros de la Escolania dels Vermells de la Seu y estudiantes del colegio Aixa Llaüt.

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

El cant de la Sibil-la en los Maitines de Navidad es la tradición navideña más antigua y singular de Mallorca, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2010. Esta pieza es la escenificación del juicio final por parte de una profetisa que canta, espada en mano, los vaticinios que en su día hizo en la antigua Grecia la Sibil-la eritrea.

El Concilio de Trento (1545-1563) eliminó esta y otras prácticas litúrgicas. Sin embargo, el arraigo popular hizo que la tradición se mantuviera, tanto en Mallorca como en el Alguer. En la Catedral de Mallorca está documentada una interrupción del canto durante tres años, de 1572 a 1574.

Actualmente, el canto de la Sibil·la se mantiene en los territorios de habla catalana. En Mallorca, es una tradición viva en la Catedral y en las iglesias de la Diócesis

La Sibil-la es el único personaje de la antigüedad pagana que sobrevivió al advenimiento la nochebuena.