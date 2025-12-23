DEPORTES COPE EN ALMENDRALEJO I 23 DIC 2025

El Extremadura ha conseguido una victoria tan necesaria como sufrida ante el Jerez Cruz Deportivo (1-0) para cerrar el año. Un triunfo que sabe a gloria después de cinco partidos sin ganar en los que el equipo solo había sumado tres puntos de quince posibles. Los tres puntos suponen un impulso clave en la clasificación, pero sobre todo una inyección de moral para la plantilla.

Una primera parte para enmarcar

El equipo dirigido por Cisqui mostró su mejor versión durante la primera mitad, anulando por completo a un rival de entidad. "El Extremadura estuvo muy bien estructurado. Hicieron una primera parte de lo que hay que hacer en Segunda RFEF", se comentó en el análisis del partido. El equipo local no concedió ocasiones y generó peligro, encontrando el premio en una genialidad de Zarfino, que empalmó una volea espectacular para hacer el único gol del encuentro.

Sufrimiento y oficio en la segunda mitad

La segunda parte cambió por completo el guion. El Jerez dio un paso adelante, especialmente con la entrada de Zelu, y empezó a generar serios apuros a la zaga local. El Extremadura perdió el control del balón y los cambios no lograron contener a un rival que tuvo dos oportunidades clarísimas para empatar. "Era más difícil fallarlas que meterlas", se llegó a apuntar sobre las ocasiones visitantes.

Pese a todo, el equipo supo sufrir y tirar de oficio para amarrar el resultado. En ese tramo final fue clave la figura del portero, Robador, que realizó intervenciones de mucho mérito, especialmente una en el tiempo de prolongación que salvó el empate. También destacaron los buenos minutos de Miguel Núñez, aportando la experiencia necesaria para gestionar los momentos de tensión.

El playoff y el mercado, en el horizonte

Con esta victoria, el Extremadura se coloca quinto en la clasificación, en puestos de fase de ascenso, empatado a 27 puntos con el propio Jerez CD. La próxima cita será el 4 de enero en un estadio mítico como el del Recreativo de Huelva, un partido para el que la afición ya se está movilizando. El triunfo también refuerza la importancia de acudir al mercado invernal para retocar la plantilla y asegurar la competitividad en la segunda vuelta.