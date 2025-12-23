El Yacimiento de San Esteban recibe el impulso definitivo para su recuperación

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la aprobación del convenio para la recuperación del Yacimiento de San Esteban en Murcia. Este acuerdo, firmado entre la Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Murcia, supone el paso definitivo para un proyecto con una inversión global de 33 millones de euros.

La financiación del proyecto se repartirá entre las tres administraciones implicadas. El Gobierno de España aportará el 50% del total, mientras que el Ayuntamiento de Murcia y la Comunidad Autónoma asumirán cada uno el 25% restante, consolidando así un esfuerzo conjunto para la puesta en valor del patrimonio.

Primeros pasos: sondeos arqueológicos

Antes de la gran licitación, se iniciará una fase previa de sondeos arqueológicos valorada en 1,2 millones de euros, financiada a partes iguales por el consistorio y el gobierno regional. Según ha explicado la vicealcaldesa, Rebeca Pérez, estos trabajos, que incluyen 59 sondeos y durarán diez meses, son la fase cero del proyecto y podrían comenzar a finales del próximo mes.

Un proyecto que transformará la ciudad

La vicealcaldesa ha destacado la buena sintonía entre las administraciones, afirmando que ha sido "un año donde hemos estado trabajando de forma coordinada". El proyecto principal, que licitará el Ministerio, transformará más de 10.000 metros cuadrados en el corazón de la ciudad para crear una gran plaza, un espectacular jardín andalusí y un centro de visitantes. Rebeca Pérez ha asegurado que "va a ser un antes y un después" para Murcia.

Este es "el gran proyecto de ciudad de este mandato", ha señalado Pérez, quien ha subrayado su enorme impacto no solo turístico, sino también como reflejo del "compromiso que este equipo de gobierno ha mostrado con nuestro patrimonio". La recuperación del yacimiento se enmarca en los 1200 años de historia de Murcia y en una inversión municipal de 20 millones de euros para recuperar patrimonio como la Cárcel Vieja.

Plazos de ejecución

Mientras se realizan los sondeos, el Ministerio licitará el proyecto principal, cuyo plazo de ejecución se estima entre 18 y 24 meses. El objetivo es secuenciar los trabajos para que la obra comience a la mayor brevedad posible, solapando la fase de estudio con la de licitación de la construcción definitiva para agilizar el proceso.