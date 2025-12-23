Antoñito Molina y el tributo a Bublé llenan de música la Navidad en El Batel Cartagena

El Auditorio El Batel de Cartagena se prepara para un fin de semana musical este sábado 27 y domingo 28 de diciembre. La programación navideña incluye el concierto de Antoñito Molina, que cierra su gira, y el espectáculo ‘Bublé Christmas Tribute’, un homenaje a la música de Michael Bublé.

El fin de la travesía de Antoñito Molina

El artista gaditano Antoñito Molina pone el broche de oro a su ‘Tour me prometo’ este sábado en Cartagena, una gira con la que ha recorrido los principales escenarios de España. Su directo destaca por una puesta en escena vibrante y un repertorio de canciones que se han convertido en himnos para sus seguidores.

La cercanía y autenticidad del cantante son dos de las claves de su éxito, consolidándose como una promesa de la música en español. A través de sus letras, que reflejan historias de vida y emociones, ha conectado con una audiencia que no para de crecer en plataformas como YouTube, TikTok y Spotify. Aunque la gira actual termina, el gaditano ha anunciado una serie muy limitada de conciertos para 2026 bajo el nombre de ‘Mis últimos Me Prometo’.

La magia navideña de Bublé

El domingo, la magia de la Navidad vuelve a El Batel con ‘Bublé Christmas Tribute’. El espectáculo rinde homenaje al inconfundible estilo del crooner canadiense, ideal para estas fechas. El concierto promete una atmósfera llena de encanto, sofisticación y emoción para toda la familia.

Sobre el escenario estarán los 17 músicos de la ‘Red Velvet Big Band’ junto a una voz solista, que interpretarán clásicos como ‘It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas’ o ‘Santa Claus Is Coming to Town’. El show se inspira en la estética vintage del Hollywood de los años 40, recreando el sonido de las grandes orquestas de jazz con una puesta en escena deslumbrante.