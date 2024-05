Algunas claves del milagro Calero en el Efesé: Mucha ciencia

El milagro Calero está muy cerca de consumarse. Pocos habrían pensado el 27 de septiembre que la gesta podría realizarse, aunque ahí está la primera clave de esta etapa en el FC Cartagena. Cuando Calero, recién llegado, dijo aquello de "que busquen a otro, que este equipo sale" se empezó a creer, muy por encima de los razonable en un principio.

Sin embargo, vamos a repasar lo conseguido hasta este día de la madre. 7 puntos por encima del descenso y cuatro partidos para cerrar la permanencia. Lo primero será elegir la acepción de milagro, porque salvo lo 'divino' que pueda ser el mister en la sala de prensa y en las celebraciones, esto no es sobrenatural. Sí que es un fenómeno extraño, que pasa pocas veces y que el técnico madrileño ha desarrollado en Cartagena. Hay detrás más esfuerzo y trabajo, que algo inexplicable.

Cierto es también que para no dejar cabos sueltos, el de Parla también se encomendó a la madre de los cartageneros. La patrona habrá puesto su empeño para que lleguen al final de temporada con motivos para la felicidad.





Algunos datos

Cartagena puede casi celebrar porque han sumado 33 puntos en la segunda vuelta. Diez victorias de 17 partidos, porque se han hecho fuertes en una casa que era un regalo para los rivales y que se ha convertido en un fortín con una afición enamorada de su equipo y de su entrenador. Y celebra, porque se ha hecho un trabajo radical, porque llega el equipo con la plantilla al completo, fruto de un trabajo en la parcela fisica tan milagroso como lo hecho en el terreno de juego.

Terminaron la primera vuelta con 3 victorias, 12 derrotas y 6 empates. 17 goles a favor y 34 en contra. Ahora estaría arriba, si solo se contara la segunda vuelta y no es suerte. Diez victorias con 18 goles marcados y 11 encajados. Solo Valladolid y Leganés han encajado menos. Solo los de arriba han marcado más. Son cifras, no milagros aunque estén revestidos de magia.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Se puede disfutar, porque los parámetros de los futbolistas han dado un vuelco a las estadísticas. De unos datos por debajo del umbral profesional han pasado a competir como animales. Y ahí, otra parte del 'milagro'. Hizo falta tiempo para cambiar eso, pero nadie se bajó del carro. Es complicadísimo que ante una desgracia detrás de otra el vestuario demostrara que tenían un objetivo y por ellos no iba a ser. Que los veteranos parezcan críos en lo físico y los jóvenes parezcan maduros, jueguen lo que jueguen, también es parte del éxito.









El carisma del técnico

Se repite en todos sitios aquello de "Esto sin Calero no habría sido posible". Cierto es, pero no por su carisma que es obvio que lo tiene y sujetó el ánimo. No, porque fuera el mejor para esta situación. Ha conseguido junto a su cuerpo técnico que el equipo se convierta en el mejor de todos, porque ha hecho que jueguen bien al fútbol, pero sobre todo que ganen mucho. Desde que en la Copa empezara con el "Sí se puede" junto a los aficionados la relación ha ido creciendo al ritmo que los jugadores ganaban partidos y eso no es un milagro, es trabajo.

El sábado lloraba de alegría mientras Miguel Aguilar en el Tiempo de Juego le reconocía a Paco González lo heróico que está siendo este Efesé de la segunda vuelta.









Le va a quedar un único capítulo de su libro épico, porque seguro que tiene su hueco en El fútbol al Rescate y es que lo de este Cartagena es fútbol, pero es esa vida que te revuelca y en la que tienes que levantar y Calero ha conseguido levantar a Cartagena o a Cartago, porque ayer daba la jornada libre a los jugadores como un emperador romano.

Sería un buen pregonero de las fiestas de Carthagineses y Romanos, pero sobre todo se ha ganado el mérito de la gesta y el corazón de los cartageneros. Quedan cuatro batallas; Tenerife, Eibar, Huesca y Español y luego a analizar realmente si esto ha sido un milagro o un milagro.