Un frutero de Bilbao recomienda una fruta de temporada que "piensan que es de primavera": "La primera es la más rica"

En Bilbao, la frutería de Yeray se ha convertido en un referente local para los amantes de los productos frescos y de temporada. En un vídeo viral de TikTok, Yeray desmintió un mito comúnmente extendido sobre las fresas, recomendando que su mejor momento no es lo que muchos piensan. "Muchos creen que las fresas son de primavera, pero no es así", aclaró el frutero, subrayando una verdad clave: la temporada de fresas ya está aquí, y las primeras del año son las más sabrosas.

Con su característico tono directo y cercano, Yeray explicó a Virginia que la temporada de fresas en realidad comienza mucho antes de lo que la mayoría imagina. "Todos los años pasa lo mismo", aseguró el frutero. "Pensamos que las fresas empiezan en primavera, pero no, ya estamos en temporada, y es más, las primeras fresas son las más ricas", afirmó, poniendo énfasis en que la temporada arranca en diciembre y se extiende hasta mayo o junio. Este período de fresas, indicó, es el más sabroso, y está en su mejor momento en enero y febrero.

Aunque las fresas de Huelva son las más conocidas a nivel nacional, Yeray subrayó que en otras zonas como Segovia o Ávila también se cultivan fresas, aunque en menor cantidad. "Este año, con tanta lluvia en Huelva, la temporada se ha retrasado un poquito, pero ya estamos a tope con fresas", comentó, animando a los bilbaínos a no esperar más para disfrutar de este delicioso fruto.

Alamy Stock Photo Recogiendo fresas, La Redondela, provincia de Huelva

Pero la clave del mensaje de Yeray no es solo la fecha, sino la calidad. "Las primeras fresas de la temporada, las que provienen de la primera flor, son las más ricas", insistió el frutero, un argumento que la clientela de su frutería ya ha corroborado. Según Yeray, no es solo una cuestión de vender, sino de ofrecer un producto realmente excepcional, y las fresas de enero y febrero son las que mejor sabor tienen.

Una fruta de temporada

El frutero, con su amplia experiencia en el sector, también resaltó que la clave de su éxito no radica solo en las fresas, sino en la frescura de todo lo que ofrece en su frutería. "La clientela me da la razón", afirmó, destacando la satisfacción de sus compradores, que se han convertido en verdaderos seguidores de sus recomendaciones. "No se habla de otra cosa en el barrio", añadió, refiriéndose al entusiasmo que se ha generado en torno a las fresas de temporada.

Las fresas de Huelva no solo son conocidas por su sabor, sino también por su versatilidad en la cocina. Además de ser un tentempié delicioso por sí solas, estas fresas se utilizan en una gran variedad de recetas. Desde mermeladas caseras, batidos y smoothies, hasta incorporaciones en postres como tartas, cheesecakes o helados, las fresas de Huelva son un ingrediente muy valorado en la gastronomía española.

La fama de las fresas de Huelva ha traspasado fronteras, siendo exportadas a otros países de Europa y del mundo. En el contexto nacional, su calidad es tan apreciada que la fresa de Huelva ha obtenido reconocimientos como la Indicación Geográfica Protegida (IGP), una denominación que garantiza la calidad y el origen de este producto.

Alamy Stock Photo La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Huelva (UPA) regala más de 2.000 tarrinas de fresas de Huelva en el marco de la campaña “Yo como fresas de Huelva porque son sanas, seguras y sostenibles” con el objetivo de poner en valor el producto y fomentar su consumo tras la alerta sanitaria por la detección de hepatitis A en fresas importadas de Marruecos hace unos días

En muchas fruterías de toda España, como la de Yeray en Bilbao, se pueden encontrar fresas de Huelva que destacan por su aspecto brillante, su color rojo intenso y su sabor dulce y jugoso. Los clientes de Yeray, al igual que los consumidores de todo el país, no solo disfrutan de su sabor, sino que también aprecian el esfuerzo que hay detrás de su cultivo, un esfuerzo que, según Yeray, se refleja en cada bocado.