El Racing empieza con victoria la nueva temporada

El Racing de Santander arrancó la temporada con buen pie, en su afán e ilusión de volver a ser uno de los aspirantes en la lucha por el ascenso, gracias a su triunfo contra el Castellón (3-1), en un encuentro en el que los verdiblancos fueron muy efectivos y aprovecharon sus oportunidades ante un rival que, por lo mostrado sobre el césped de El Sardinero, quizá no mereció tanto castigo.

Como si no hubiera pasado el tiempo, más de dos meses después del último partido oficial en El Sardinero, el estadio presentaba de nuevo un lleno casi hasta la bandera y, aunque el primer aviso fue del Castellón, el equipo de José Alberto López no tardó en responder al aliento de su afición con el gol del debutante Asier Villalibre a los 6 minutos de encuentro.

El delantero aprovechó una buena asistencia de Íñigo Vicente para, en el primer balón que tocaba, plantarse delante del portero blanquinegro y cruzar el balón ante su media salida.

Pese al tempranero tanto en contra, los visitantes no se amilanaron y el partido pasó a una fase de ida y vuelta con opciones para ambos conjuntos, con el Castellón llevando la iniciativa y los cántabros buscando sus opciones a la contra o a balón parado, como en una acción en la que el canterano Salinas estuvo a punto de ampliar la ventaja local si no llega a ser por una espectacular parada del guardameta iraní Amir Abedzadeh.

El Castellón parecía estar mejor sobre el terreno de juego y tenía un mayor control del balón, pero, a falta de algo más de cinco minutos para el final de la primera parte, Íñigo Vicente filtró un gran pase al hueco viendo la llegada desde atrás de su compañero Andrés Martín que, con un sutil toque, batió por encima al portero rival para poner el 2-0 en el marcador.

El equipo de Johan Plat reaccionó rápido a este nuevo mazazo y, en el tiempo añadido de la primera parte, después de varios rechaces en el área tras un saque de esquina, Camara estuvo atento para reaccionar antes que los zagueros verdiblancos y, con un potente disparo dentro del área pequeña, acortar distancias antes del descanso.

Nada más comenzar la segunda mitad, el VAR tuvo que corregir al colegiado Dámaso Arcediano para anular, por fuera de juego, un gol de Salva Ruiz que suponía el empate.

Sin embargo, esto no afectó mucho al Castellón, que en la reanudación del partido seguía estando mejor que su rival y llegaba continuamente a las inmediaciones del área de Ezkieta.

El Racing no conseguía prácticamente salir de su campo y no fue hasta la entrada en el campo de los canteranos Yeray y Sergio Martínez cuando empezó a respirar un poco con balón y acercarse, de vez en cuando, al área del Castellón, para quitarse un poco la presión a la que le estaba sometiendo su adversario.

En una de esas contras, Villalibre se plantó de nuevo solo ante Amir, pero cuando iba a rematar fue desequilibrado por el zaguero Alberto.

En un principio el árbitro señaló fuera de juego, pero tras ser revisada la jugada por el VAR, Dámaso Arcediano decretó penalti y expulsión. Andrés Martín no falló la pena máxima y el partido quedó visto para sentencia ya que, esta vez, el Castellón, con uno menos, y poco tiempo por delante, no tuvo capacidad para reaccionar y los tres puntos se quedaron en El Sardinero.

ficha del partido

Racing de Santander: Ezkieta; Mantilla (Michelin, min. 78), Manu Hernando, Javi Castro, Salinas; Andrés Martín, Aldasoro (Canales, min. 78), Íñigo (Sergio Martínez, min. 59), Íñigo Vicente, Sangalli (Yeray, min. 59); Villalibre (Jeremy, min. 90).

Castellón: Amir; Mellot, Alberto, Sienra (Suero, min. 46), Salva Ruiz; Mabil (Serpenta, min. 75), Barri, Gerenabarrena, Cala (Brignani, min. 83), Cipenga (Tincho, min. 63); Camara (Markanich, min. 75).

Goles: 1-0, Villalibre, min. 6; 2-0, Andrés Martín, min. 39; 2-1, Camara, min. 45+1; 3-1, Andrés Martín (penalti), min. 83.

Árbitro: Dámaso Arcediano (colegio castellano-manchego). Amonestó a los locales Mantilla (min. 61), Sergio Martínez (min. 66) e Íñigo Vicente (90+5). Expulsó con tarjeta roja directa al visitante Alberto (min. 82), por cometer falta (penalti) siendo el último defensor en una ocasión manifiesta de gol.

Incidencias: Partido de la primera jornada de la Liga Hypermotion disputado en los Campos de Sport de El Sardinero ante 21.796 espectadores.