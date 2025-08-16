La reacción de Paco González al gol de Ferran ante el Mallorca: "Si ves a un tío desparramado..."

En el minuto 24 del encuentro entre el FC Barcelona y el Mallorca se vivió una acción polémica que desató un amplio debate en Tiempo de Juego. Lamine Yamal probó fortuna con un disparo desde la frontal que impactó de lleno en la cabeza de Raíllo. El defensa bermellón quedó tendido en el césped mientras el árbitro, con el silbato en la boca, amagaba con detener la jugada, pero finalmente decidió dejar seguir. Segundos después, Ferran Torres recogió el balón al borde del área y firmó un gran gol con la pierna derecha, colocando el balón en la escuadra.

La reacción del segundo gol del barça

La reacción de Paco González no se hizo esperar. El periodista criticó la decisión del delantero blaugrana: “Ferran no debería haber tirado. Si ves a un compañero, aunque sea rival, desparramado en el suelo, lo correcto sería parar para ver qué le pasa. Al final, hay cosas que están por encima del resultado”.

EFE El defensa del Mallorca Antonio Raíllo tendido en el suelo (durante el gol que marca Ferrán Torres) en el partido de la primera jornada de LaLiga que RCD Mallorca y FC Barcelona disputan hoy sábado en el estadio de Son Moix.

En esa misma línea, Pedro Martín analizó el comportamiento de los defensas del Mallorca, que se quedaron esperando la decisión arbitral: “Los jugadores estaban demasiado confiados en que el árbitro iba a pitar. No te puedes parar nunca, porque puede que no lo haga. Ferran aprovechó, aunque es verdad que podría haber estado más deportivo”.

Por su parte, Dani Senabre defendió al delantero culé, restando responsabilidad al Barça: “No es culpa del Barça. Ferran podía haber chutado perfectamente, es delantero y tiene el balón. El árbitro parece que se lleva el silbato a la boca, pero no pita. La culpa es del árbitro, no del jugador”.

La jugada, mezcla de polémica arbitral y debate sobre la deportividad, abrió un abanico de interpretaciones. Para algunos, el gol de Ferran estuvo dentro del reglamento y refleja el instinto de un atacante. Para otros, faltó sensibilidad en un momento donde un rival estaba tendido en el césped tras un golpe en la cabeza. Un episodio que, sin duda, dará que hablar en los próximos días.