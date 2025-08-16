La valoración de Pedro Martín a la tarjeta roja de Muriqi en el Mallorca - Barcelona: "Si le llega a dar..."

El FC Barcelona estaba ganando 0-2 al Mallorca en el Estadio de Soin Moix. El primer gol culé llegó en un buen centro de Lamine Yamal que remató de cabeza Raphinha. En el minuto 23, Ferrán Torres anotó el segundo en una jugada en la que anteriormente se llevó un pelotazo Antonio Raillo en la cabeza.

EFE Lamine Yamal y Raphinha celebran el gol del Barcelona ante el Mallorca

Por si los dos goles recibidos eran insuficientes, el RCD Mallorca vio como el árbitro le expulsó en apenas seis minutos a Manu Morlanes y a Muriqi. Al mediocentro lo expulsó tras doble amarilla por una zancadilla a Lamine Yamal mientras que a Muriqi le sacó la tarjeta roja tras ponerle los tacos en la cara a Joan García.

Sobre esta acción habló Pedro Martín en Tiempo de Juego: "No tiene ninguna necesidad de levantar la pierna porque casi ninguna opción de llegar al balón. Si le llega a dar fuerte, le habría hecho mucho daño. De primera ves que el portero del Barcelona no tiene gran cosa. Al final los árbitros tienen que juzgar la intensidad de la patada y en este caso hay peligro pero no intensidad".

Paco González y Guille Uzquiano también quisieron dar su opinión. Paco comentó que "Esta es roja con la foto fija. Luego en natural puede que le haya parecido amarilla porque ha visto que el golpe ha sido con el tobillo contra el hombro más que los tacos con la cara. " Guille por su parte analizó también la expulsión anterior de Morlanes, aparte de la de Muriqi: "A mí me parecen imprudentes las dos. La de Morlanes me deja más dudas, pero al final es segunda amarilla porque Lamine va hacia portería y le derriba. La de Muriqi es roja clara porque levanta el pie de una forma excesiva. Las dos expulsiones son justas".