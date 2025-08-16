La defensa de Dani Senabre a Ferran por su polémico gol contra el Mallorca: "Si se quieren quejar, que se quejen del árbitro"

Primera jornada de liga y primer día con polémicas. El Mallorca – Barcelona tuvo de todo en la primera parte del partido. Un encuentro en el que los de Hansi Flick se pusieron por delante en el marcador sin demasiados problemas gracias a un gran centro de Lamine Yamal que terminó con un cabezazo de Raphinha.

En cambio, la polémica llegó con el segundo gol de los azulgranas, que salió de las botas de Ferran Torres. Lamine Yamal disparó fortísimo, Raíllo metió la cabeza y cayó mareado por el impacto. Ferran Torres aprvoechó y marcó con un disparo desde la frontal, pero Munuera Montero aseguró no haber pitado antes.

En Tiempo de Juego hubo diferentes opiniones. Por ejemplo, Paco González aseguró que “Ferran no debería haber tirado. Si ves a un compañero, aunque sea rival, desparramado en el suelo, lo correcto sería parar para ver qué le pasa. Al final, hay cosas que están por encima del resultado”.

Una idea con la que Pedro Martín también estaba de acuerdo: “Los jugadores estaban demasiado confiados en que el árbitro iba a pitar. No te puedes parar nunca, porque puede que no lo haga. Ferran aprovechó, aunque es verdad que podría haber estado más deportivo”.

En cambio, Dani Senabre asi que “no seré yo quien defienda a Ferran pero al hombre le pagan por chutar a puerta. Si el Mallorca se quiere quejar de alguien, que se queje del árbitro”.

