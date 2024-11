No te pierdas todas las novedades de la programación de Navidad en Bilbao

La Navidad en Bilbao arranca este año una semana antes que la edición anterior, ya que desde este viernes se han abierto el tobogán y la pista de hielo sintético, así como la carpa con actividades infantiles que se llama Factoría de los Sueños Navideños.

Otra de las fechas señaladas en el marco de la programación municipal es el 27 de noviembre, día en que se llevará a cabo el tradicional encendido en un lugar especial: el Parque de Doña Casilda, donde se está instalando un gran túnel de luz y música de más de setenta metros de longitud. El Alcalde Juan Mari Aburto accionará el pulsador a las 20:00 horas, momento en que se iluminarán, entre otros lugares emblemáticos, el mencionado túnel, el mágico bosque dorado de El Arenal, el edificio principal del Ayuntamiento, las luces del Casco Viejo o la Gran Vía, así como las más de 1.500.000 luces led repartidas por todos los barrios de la Villa, que aportarán color y calor a estas fechas tan entrañables. También será el momento en que se llenará de luz otra de las novedades de este año: un árbol de grandes dimensiones en la Plaza Moyúa.

Ayto. Bilbao Presentación de Bilbao Gabonak

PISTA DE HIELO Y TOBOGÁN DE PATINAJE

En el caso de la instalación de la pista de patinaje de hielo sintético, ubicada en el muelle del Arenal, volverá a contar con 800 metros cuadrados de superficie, siendo una de las más grandes del Estado de esta modalidad. Estará cubierta en un 60% de su superficie, de modo que será mucho más visible desde distintos puntos de la ciudad. Estará abierta al público desde mañana 22 de noviembre a las 16:30 y hasta el 6 de enero de 2025, en horario de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 en días lectivos; de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 los fines de semana, festivos y durante las vacaciones escolares de Navidad. Como excepción, los días 24 y 31 de diciembre estará abierta de 11:00 a 14:00 y los días 25 de diciembre y 1 de enero de 17:00 a 21:00.

Respecto a los precios, en el caso de la pista de hielo, serán 4 euros por 30 minutos de patinaje con patines incluidos y 3 euros por 30 minutos de patinaje para familias numerosas. Esta actividad está dirigida a todos los públicos (mayores de 3 años), pero los niños y niñas entre 3 y 7 años deberán ir siempre acompañados por una persona adulta que deberá adquirir su propia entrada.

El tobogán de hielo sintético, con seis carriles de deslizamiento, tendrá los mismos horarios que la pista de patinaje y estará ubicada en el muelle de Ripa. Tendrá un precio de 3 euros por persona, que incluye cuatro bajadas. En este caso, dirigido a todas las personas mayores de 2 años, será gratuito para los niños y niñas de 2 y 3 años, que deberán estar acompañados por un adulto con entrada propia.

Las reservas de grupos (20 personas o más) para ambas actividades se efectuarán enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: reservasgabonak@proasur.com.

Para las dos actividades, la compra de entradas se podrá realizar en la taquilla de las instalaciones (la taquilla permanecerá abierta hasta media hora antes del cierre de las instalaciones) u online a través de la página web www.bilbaopistadehielo.com. También se podrán resolver dudas en el teléfono 670 347 556.

CARPA DE ACTIVIDADES INFANTILES

En el muelle de Ripa este año también estará el espacio infantil denominado Factoría de los sueños navideños: una carpa de 450 metros cuadrados que incluirá actuaciones y actividades para niñas y niños hasta los 12 años. Desde mañana 22 de noviembre por la tarde y hasta el 5 de enero, estará abierta de lunes a viernes de 16:00 a 20:30, los fines de semana y festivos de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30. Los días 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero estará abierta en horario de mañana, de 11:00 a 14:00. Los días 25 de diciembre y 1 y 6 de enero permanecerá cerrada.

El acceso a la carpa infantil es totalmente gratuito, pero será necesario inscribirse online o realizar la inscripción de manera presencial en la propia carpa hasta completar el aforo para cada actividad. Las inscripciones pueden realizarse desde este enlace: https://www.eventbrite.es/o/bilboko-udala-ayuntamiento-de-bilbao-35384619543

El espacio cuenta con dos zonas según la edad: para niños y niñas de entre 3 y 6 años contará con un espacio de ludoteca llamado Bosque Mágico con talleres, un buzón de cartas a Olentzero y los Reyes Magos de Oriente… Para los niños y niñas de entre 6 y 12 años, el espacio Ganbara ofrecerá la oportunidad de disfrutar de curiosidades, cuentos, laberinto de muebles, zona de creación, espacio de cuentacuentos, exposición fotográfica…

Ayto. Bilbao - Miguel Calvo Alejo Gran Vía de Bilbao en Navidad

26 CASETAS EN EL MERCADO DE NAVIDAD

El Mercado de Navidad, que volverá a estar situado en el muelle de Ripa, cuenta en esta edición con un total de 26 casetas, 5 puestos más que en 2023, todas ellas dedicadas al comercio con la venta de productos típicos de Navidad.

Entre el 5 de diciembre y el 5 de enero, se podrá visitar en horario de 11:30 a 14:30 y de 16:30 a 21:00, excepto el 25 de diciembre y el 1 de enero, que permanecerá cerrado.

Estos son los comercios que contarán con una de las 26 casetas en el Mercado de Navidad de este año: Princess Courts, Xaboi, Arce Tocados Bilbao, Revoluciona Taller de Cuero, Insphyria, Bilbo Dulce Salado, El Gallo de Oro, Vintique, Lakarola Kintana, Bazar Rif, Delitxia, Kiliken Euritakoak, La Tallerteka, Ositos con Alcohol, Libera, Magora Bakery, Flores para Venus, Kai Denda, Licores Lujo, Tu Bola de Navidad, Fefa, Estudio 14, Ker Fatou, Polvorones Solokoetxe, Bizkorna y Accesorios Oli.

Complementando la oferta comercial, contaremos de nuevo con la feria de Artesanía Gabonart, que abrirá sus puertas al público el 13 de diciembre a las 11:00, y cuya decimosegunda edición permanecerá en Bilbao hasta el 5 de enero de 2025.

LAS LUCES DE NAVIDAD

Con el encendido oficial del próximo miércoles 27 de noviembre a las 20:00 horas en el Parque de Doña Casilda, desde el jueves 28 de noviembre y hasta el próximo 6 de enero, cada día entre las 18:00 y las 22:00 horas, más de 1.500.000 luces led iluminarán la ciudad.

Las tradicionales estampas navideñas cobrarán vida en la Villa; con el imponente árbol de la plaza del Arriaga, el bosque mágico del Arenal, las luces azules de la Gran Vía, las figuras de Olentzero y Mari Domingi en la Plaza de las Mujeres, así como la decoración junto al edificio principal del Ayuntamiento –donde se prenderá, de nuevo, la gran bola navideña y la baldosa de Bilbao–. También la Gran Ballena Dorada que, al igual que el año pasado, se ubicará enfrente del Ayuntamiento, en el Muelle de Uribitarte.

A ellas se sumarán este año dos nuevas y espectaculares instalaciones —adquiridas en propiedad por un importe de 430.000 euros— que tomarán vida en la Plaza Moyúa y Doña Casilda. Ambas, en cuyo montaje lleva el Ayuntamiento días trabajando, combinarán luz y sonido y se incorporarán como un atractivo más al paisaje navideño de la ciudad, visual y sonoro:

En la Plaza Moyúa se levantará un árbol de grandes dimensiones. Para ello, se ha tapado la fuente con una plataforma sobre la que se ubica el árbol.

En el Parque de Doña Casilda se está instalando un gran túnel de luz más de setenta metros de longitud.

En ambos casos, las estructuras no solo tendrán luz, sino que también serán sonoras. Así, se han programado tres canciones por cada uno de los elementos, que sonarán en perfecta sincronía con las proyecciones lumínicas. Y lo harán en seis pases diferenciados (tres en Moyúa y tres en Doña Casilda), con horas alternas.

El Gran Árbol de Moyúa sonará al ritmo de Hator hator, El tamborilero, y Santa Claus is coming to town (Frank Sinatra). Y los pases tendrán lugar, cada tarde, a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas.

Por su parte, los espectáculos del Túnel de Doña Casilda, incluirán también Hator hator, y además It’s beginning to look a lot like Chritsmas (Michael Buble) y Happy Chritsmas de John Lennon. En este caso, los pases tendrán lugar a las 18:30, a las 19:30 y a las 20:30.

Además de estas novedades, al igual que el año pasado, se colocarán diferentes baldosas iluminadas por toda la ciudad, una por distrito, en las siguientes ubicaciones:

Distrito 1: Plaza Eugenio Olabarrieta, en Zorrotzaurre.

Distrito 2: Barrio de Arabella, junto a los aparatos biosaludables.

Distrito 3: Jardines de Garai, en Txurdinaga.

Distrito 4: Campa Basarrate, en Santutxu.

Distrito 5: Campa Ibaizabal, en la Peña.

Distrito 6: Calle Ercilla, en Indautxu

Distrito 7: Confluencia de calles Camilo Villabaso y Diaz Emparantza, en Errekalde.

Distrito 8: Plaza Azoka, en Zorrotza.

Asimismo, y para dar la bienvenida a quienes nos visiten las próximas semanas, en los accesos principales a la Villa (Juan de Garai, Avenida Sabino Arana, Avenida Zumalacárregui, entrada a Miribilla por Miraflores, Kastrexana y Zorrotza) se han colocado seis letreros con la felicitación navideña de ‘Zorionak’ y la B de Bilbao.

Por último, habrá un total de 57 árboles decorados con motivos navideños –incluyendo al de la Plaza Moyúa– repartidos también por todos los distritos. De ellos, 28 son artificiales y los restantes son especies naturales que permanecen todo el año en su espacio natural y que se adornan específicamente en estas fechas.

Ayto Bilbao Presentación de Bilbao Gabonak

LAS ESTRELLAS MÁGICAS DE GABONAK

En poco más de un mes, Olentzero, Mari Domingi y Los Reyes Magos de Oriente volverán a llenar de ilusión las calles de Bilbao en sus respectivas citas en las tardes del 23 de diciembre y el 5 de enero, respectivamente.

La víspera de Nochebuena, el sábado 23 de diciembre, a partir de las 18:00 horas, Olentzero y Mari Domingi, acompañados de los Galtzagorris, protagonizarán su mágica Kalejira, que partirá desde la Plaza Moyúa hasta la Plaza Arriaga.

Comenzará con el tradicional saludo desde el balcón del Hotel Carlton y finalizará con un espectáculo musical en la Plaza del Arriaga. Esa noche, Olentzero y Mari Domingi descansarán en el Arriaga, y de nuevo, la mañana del sábado 24, recibirán a las niñas y a los niños. Para conocerles en persona y trasladar sus deseos, las familias deberán reservar los tickets vía online, el 20 de diciembre.

Por su parte, el 5 de enero, sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar se reencontrarán con las y los niños y sus familias, en la Cabalgata, que comenzará las 18:00 horas. Las carrozas repletas de luz, sonido y color recorrerán la Gran Vía hasta el edificio Consistorial y desde el balcón saludarán a todas las personas allí congregadas. Este año también la recepción de los Reyes Magos se celebrará el día 5 por la mañana en el Ayuntamiento, y como con Olentzero, los tickets, se podrán reservar por la web, el 2 de enero.

AMPLIACIÓN DE HORARIOS DE HOSTELERÍA

El Ayuntamiento de Bilbao ampliará en dos horas el horario de cierre de los locales de hostelería con motivo de la Navidad. La medida responde a una petición de la Asociación de Hostelería de Bizkaia y viene motivada por el desarrollo de grandes eventos y otros festejos en la ciudad.

Esta ampliación se aplicará también al periodo prenavideño; así se ha establecido la extensión en el horario de cierre de los establecimientos de hostelería los días 30 de noviembre; 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 y 31 de diciembre; y 2, 3, 4 y 5 de enero.

La extensión de horario será aplicable a todos los locales de hostelería, exceptuando los establecimientos “diurnos”, “complementarios” y las terrazas, que mantienen su horario habitual. Tampoco se prolonga el horario para el consumo en el exterior de los establecimientos.

APOYO A LAS ASOCIACIONES DE COMERCIANTES

Como apoyo al comercio de la ciudad y con el objetivo de reforzar las campañas de Navidad que llevan a cabo, un año más, el Ayuntamiento de Bilbao ha subvencionado la iluminación de 13 asociaciones de comerciantes, una iniciativa con la que se pretende llenar de luz y llegar a más puntos de la Villa. Las entidades beneficiadas son las agrupaciones comerciales de Bilbao Centro y Deusto Bizirik, junto a las asociaciones de comerciantes del Casco Viejo, Hiru Auzo, Rekalde Bihotzean, Distrito 2- Auzoa Berritzen, Santutxu, Otxarkoaga, Basurto-Basurto Berri, Txurdinaga, Abusu-La Peña, Iralabarri; y la Asociación de comerciantes y empresas de San Francisco, Bilbao La Vieja y Zabala.

LA CULTURA, PROTAGONISTA EN LA NAVIDAD BILBAINA

Durante la Navidad, Bilbao y sus barrios se llenarán de actividades culturales de todo tipo de géneros, para todos los públicos y gustos. Bajo el título KULTUR GABONAK, el Ayuntamiento, junto a agentes locales, ha diseñado un programa de propuestas de primer nivel, espectáculos creativos y repletos de diversión.

TEATRO, CLOWN, CUENTACUENTOS, MAGIA, MONÓLOGOS…

A las iniciativas de Bilboko Zirkuitua, programa que continuará hasta el mes de diciembre, se sumarán diversos espectáculos pensados para el disfrute tanto del público joven y adulto, de las familias y las y los más pequeños. Asimismo, los barrios de Bilbao tomarán un protagonismo especial porque las actividades tendrán lugar en los Centros de Distrito de Basurto, Otxarkoaga, Santutxu, Begoña, Castaños, San Inazio-Ibarrekolanda, Altamira, Solokoetxe, Errekalde, San Francisco, Abando, Uretamendi, Masustegi y Olabeaga, en la Plaza Levante de San Inazio, en el frontón de Zorrotza y en las calles de Abusu-La Peña.

Entre las propuestas teatrales se encuentran obras como “La ratonera”, de Itxartu Antzerki Taldea; “Alguien voló sobre el nido del cuco”, de Nueve Teatro; Teatro breve con “Monólogos de dos”, “Corsarios” y “Un ratito”; “Alas de hierro” de Kalamua Antzerki Taldea; “Una bofetada no es nada”, de Patxi Pérez y Belén Cruz; “Reza”, de Cía. Edición Limitada; “Billie”, de La Pacheca Colective; “El público”, de Amaira Teatro; “Entre flores”, de La Burla Teatro; y “Calla y come”, de La cocina.

Para un público joven y adulto se han programado improvisaciones con Mitxel Santamarina, Leire Orbe y Josu Angulo y su “Inpro_Komeryak”; monólogos de Garazi San Martín con “Corazón porque rima con melón”, de Axlor Riezu con “Tengo FOMO”; de Gurutze Beitia con “Yo y mis circunstancias”; de Óscar Terol con “El humor de Óscar Terol”. Además, junto a estas propuestas se enmarca el espectáculo de clown de Heyoka Clown con “Lo que me sale de la concha”.

La magia también tendrá su espacio en esta época navideña de la mano del Mago Oliver y “Los inventores”; de Magi & Ilusioa con “Azterketa magia”; de Edu Magoa y “Zu zara magoa”; de Liuba Magoa y “Denok dugu magia”; y Eva Magoa y “Mugarik gabeko magia”.

Entre los espectáculos familiares destacan propuestas como el circo con “Double Bill” de Two Much Circus; el teatro-clown con Ana Apika y “Paperezko Zirkua”; el teatro de papel de Arriera con “Café cantante AMARGURA”; títeres-teatro de objetos de Coriolis Teatro y “Trapos”; pasacalles de circo con Zirkozaurre y “Olentzero”; cuentacuentos con Bego Alabazan y “Gutixago gehiago da”; el espectáculo de música y teatro “Batetik Bestera: Kontzertua” de Benetan Be; los títeres de Pantzart Teatro y su “Korri, kuru, korri” y de Firulette Antzerkia con “Etxe sorginduaren misterioa”; y el clown de Monda & Lironda con “Desioak”, que cerrará la programación de KULTUR GABONAK.

El 17 de diciembre a las 19:00 horas se celebrará el espectáculo participativo Argazkineta show: monte Caramelo, Masustegui, Altamira, bajo el título “Tras recolectar, es hora de contar” destinado a un público joven y adulto. Esta iniciativa está enmarcada dentro del programa Bilbao Izan del Ayuntamiento de Bilbao.

EUSKAL FOLKLOREA, SEÑA DE IDENTIDAD

El folklore vasco tiene un espacio reservado en la programación cultural impulsada por el Consistorio a lo largo de todo el año, reivindicándolo así, como parte integral de la identidad cultural de la Villa.

Para esta ocasión, KULTUR GABONAK propone algunas citas de dantza a cargo de las agrupaciones Bihotz Alai Dantza Taldea, que realizará una kalejira por el barrio de Zabala, y de Irutasun Dantzari Taldea, que lo hará por el barrio de Altamira.

Los bertsos también tendrán protagonismo en este fin de año de la mano de bertsolaris como Miren Amuriza, Aissa Intxausti y Maite Sarasola en una sesión en el Centro Municipal de Deusto, presentada por Idoia Anzorandia y con música de Aner Euzkitze y Libe Goenaga Arrieta.

MÚSICA DE TODO TIPO

Los Conciertos Corales de Navidad siguen siendo parte fundamental de la programación de fin de año para bilbaínas, bilbaínos y visitantes. En esta ocasión las iglesias de los barrios de Atxuri, San Inazio, Castaños, Irala, San Francisco, Basurto, Zorrotza, Otxarkoaga, Indautxu, Errekalde, Abusu-La Peña, Zabala, Santutxu, Olabeaga, Txurdinaga, Altamira y Abando acogerán las actuaciones de Ars Canticum Ensemble, Garaizarko Matsorriak, Coro de las Aulas de la Experiencia de Bizkaia, Lagundi. Bilbao Kamerata, Coro Club Deportivo Bilbao, Mikel Deuna Abesbatza, Pagasarri Abesbatza Elkartea, Coro Arraizpe Agrupación Coral, Agrupación Coral Otxarkoaga, Otxote Bilbo Argia, Asociación Coral Rossini de Bilbao, Begoñako Sustraiak Abesbatza, Andre Berri Abesbatza, Gaudeamus, Inmakuladako Abeslariak, Orfeón San Antón, Coro Gazte de Bilbao Musika, Coro de Ingenieros, Coro Emays, San Inazio Abesbatza, Jakorki, Otxote Lur Maitea, Sanfran Koure, Deustoarrak Abesbatza y Ars Viva

Los eventos musicales se completarán con las actuaciones de Antonio Forcione & Giorgio Serci y “Guitar duo”; Cristina Narea y “Viento Sur”; Bilboko Udal Txistulari Banda junto a Gorka Aginaga y una voz de coro con el espectáculo “Elur malutak”; Ispirit: Lidia Insausti, Lide Hernando y Noa Egiguen y su “Rivers of Babylon”, Iren Uka & Space Jam Rock, y Trikileku con una kalejira de trikitixa.

BIDEBARRIETA KULTURGUNEA: LITERATURA, BERTSOS Y CONCIERTO

En Navidad también es buen momento para prestar atención a la literatura a través de la programación que ha organizado Bidebarrieta Kulturgunea, en el Biblioteca Bidebarrieta.

De hecho, continúan los programas “Diálogos con la literatura” y “Encuentros con la actualidad”, los días 10 y 17 de diciembre, respectivamente. Asimismo, acogerá las presentaciones de libros de María Jesus Cava y Elena Ciordia “Bilbao y la arquitectura urbana. Recorriendo la villa”; José Fernández, Lorenzo Oliván y Beñat Arguinzoniz presentan la nueva edición de “Ángel fieramente humano” de Blas de Otero; Luis Zueco dará a conocer su obra “El mapa de un mundo nuevo”; Kirmen Uribe presentará “En mis sueños siempre tienes 20 años” con un recital; y la escritora Dolores Redondo cerrará el ciclo de presentaciones literarias con su última novela “Las que no duermen”.

El bertsolarismo y la ciencia se darán la mano en la Biblioteca Bidebarrieta el día 4 de diciembre, miércoles, en la velada Bertsozientzia “Jakinduriek mundue erreko dau” (El conocimiento quemará el mundo). Asimismo, dentro del ciclo ‘Bidebarrieta Científica’ se abordará la tecnología cuántica, el 19 de diciembre.

El viernes 20 de diciembre, Bidebarrieta Kulturgunea tiene previsto la celebración de un concierto de música dirigido al público joven y adulto.

OTROS ESPACIOS CULTURALES DE LA VILLA

TEATRO ARRIAGA

Una Navidad musical, con uno de los títulos más importantes de la historia del género, una producción imponente. El Teatro Arriaga pondrá la guinda a este 2024 con “Chicago”, el musical de Broadway por excelencia. Este espectáculo estará en cartelera del 5 al 29 de diciembre y se convierte, por lo tanto, en un atractivo indiscutible para el periodo navideño en Bilbao.

Con la llegada de 2025, del 3 al 5 de enero, el Arriaga ofrecerá una nueva propuesta familiar del programa ABAO Txiki Arriagan, impulsado por ABAO y el propio Teatro Arriaga: D´Artagnan y los jóvenes mosqueteros. El espectáculo tiene el siguiente punto de partida: el fiel D’Artagnan es requerido por Ana de Austria para reunir de nuevo a sus amigos y descubrir dónde se oculta su hijo. Pero a partir de ahí, la misión ofrecerá muchas sorpresas para disfrutar en familia. Una aventura muy divertida y con la mejor música.

BILBAO MUSIKA

Por su parte, Bilbao Musika ha preparado una programación muy navideña para finalizar el año. La Banda Municipal de Txistularis de Bilbao inicia los Conciertos de Navidad con “Elur Malutak” bajo la dirección de Gorka Zabaleta. Habrá dos sesiones: el 14 de diciembre a las 19:00 horas en la iglesia de San Adrián y el 18 de diciembre a las 19:00 horas en el Teatro Campos Elíseos.

El 16 de diciembre a las 19:00 horas en el Teatro Campos Elíseos, las agrupaciones de la Escuela Municipal de Música ofrecerán un concierto de Navidad; y el 22 de diciembre, la Banda Municipal de Bilbao ofrecerá el espectáculo “Un grito por la paz” bajo la dirección de José Rafael Pascual Vilaplana. El concierto será en el Auditorium del Palacio Euskalduna a las 12:00 horas y contará con la colaboración de la actriz Carmen Climent, la actriz y cantante Marina Penas, el barítono José Manuel Díaz, los actores y cantantes Pedro Pomares y Sergi Albert y la Sociedad Coral de Bilbao, con el director Enrique Azurza.

Asimismo, durante el próximo mes, Bilbao Musika ha programado una serie de conciertos que comenzarán el 1 de diciembre con la Banda Municipal de Bilbao y “Gora musika!”, al que le seguirán conciertos de combos, líricos, de canto moderno, audiciones sinfónicas, un concierto de acordeón, una Jam Session, un concierto de acordeón a cargo del alumnado de Bilbao Musika Eskola y el Conservatorio J. C. de Arriaga y una romería del departamento de música y danza tradicional de Bilbao Musika.

BILBAO ARTE

El arte más contemporáneo también tiene cabida en la Navidad de Bilbao. De hecho, la sala de exposiciones del Ayuntamiento, URIBITARTE40, acoge a partir del 22 de noviembre la exposición “Nadie puede compartir el sabor de la menta”, comisariada por Lorenzo Galgó e Iñigo Villafranca Apesteguía, y que recoge piezas de las y los artistas Maider Aldasoro, Miguel Alejos, Gorka Eizagirre, Usoa Fullaondo, José Jurado, Martí Madaula, Sofía Montenegro, Milena Rossgnoli y Ander Pérez Puelles.

La muestra podrá verse hasta el 2 de febrero de 2025, de martes a sábado de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, y los domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas. Además, el 4 diciembre en euskera y el 18 de diciembre en castellano se han organizado unas visitas guiadas con entrada libre hasta completar aforo.

BILBAO BIZKAIA MUSEOAK

El Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao ha organizado unos talleres de Navidad dirigidos al público infantil (6 a 10 años) que se celebrarán los días 26 y 27 de diciembre, de 10:00 a 13:30 horas, en el propio museo.

Esta propuesta tiene como protagonista a Ama Lurra y se conocerán, entre otras curiosidades, sus muchos nombres y algunas de sus historias. Será una oportunidad para que niñas y niños desaten su creatividad utilizando materiales de la naturaleza que se podrán llevar a casa. Días navideños para disfrutar y aprender.

AZKUNA ZENTROA

En Azkuna Zentroa – Alhóndiga Bilbao la programación cultural para estas fechas gira en torno a las artes visuales con las exposiciones “KLIMA”, que reúne algunas de las piezas más destacadas del dúo artístico Allora & Calzadilla; “Ninguna noche en llamas” de Abel Jaramillo, residente del programa Babestu; y el proyecto escultórico “Ur aitzak” de Elena Aitzkoa, creado como Artista Asociada a Azkuna Zentroa.

En la Galería Mediateka, la artista y arquitecta Leticia Paschetta ha creado la instalación “BRUMA. Jugar en paisajes brumosos”, una nueva propuesta de sus “paisajes lúdicos” a modo de experiencias espaciales que fusionan arte, diseño e innovación estructural.

Esta instalación se expande a través del programa Mediateka Gabonetan 2024-2025 dirigido al público infantil y familiar. Las actividades tienen lugar entre el 26 de diciembre y el 4 de enero y proponen un acercamiento a la creación contemporánea a través de la experimentación con diferentes materiales y lenguajes artísticos.

JUVENTUD, DEPORTES Y EUSKERA

El Ayuntamiento de Bilbao ha ofertado más de 2.600 plazas que ofrecerán diferentes programas municipales navideños de ocio infantil y juvenil, deportivo, en euskera, que en todos los casos cumplen la doble función de ayudar a la conciliación laboral de las familias bilbainas y a que niños y niñas disfruten del juego en su tiempo de vacaciones.

Este año los programas Gabongune y Gabonkide ofrecen 777 plazas que se reparten en dos turnos, del 23 al 27 de diciembre y del 30 de diciembre al 3 de enero. Por otra parte, y junto a la Fundación Azkue, se ha organizado el campus sobre cultura digital “Hala, Birala!” dirigido a niñas y niños nacidos entre 2012 y 2013, que se desarrollará el 26 y 27 de diciembre y el 2 y 3 de enero. Finalmente, 1.890 menores podrán disfrutar del programa de Bilbao Kirolak “Navidad Deportiva, Navidad Divertida” (54 plazas más se han destinado a menores con diversidad funcional). En todos los casos, el Ayuntamiento ha abierto amplios plazos de inscripción durante este mes de noviembre

GABONGUNE Y GABONKIDE

Gabongune está dirigido a niñas y niños de 3 a 8 años y Gabonkide a menores de 9 a 11 años. El Ayuntamiento de Bilbao propone actividades en euskera y castellano con el objetivo de ofrecer un espacio donde trabajar la educación no formal, mientras se disfruta de actividades de ocio y tiempo libre. Con ambos programas, el Consistorio bilbaíno impulsa la conciliación de la vida laboral y familiar y da la oportunidad a niñas y niños de conocer nuevas habilidades, juegos y relacionarse con otras y otros menores de su entorno.

Los programas se desarrollarán en horario de 09:00 a 14:00 en los Centros Municipales de Deusto, Castaños, Begoña, San Francisco, Abusu, Esperantza, Abando, Irala y Basurto. La entrada y la salida tienen media hora de flexibilidad, hasta las 9:30 y desde las 13:30. El día 24 y 31 la salida será entre las 12:30 y las 13:00.

Este año la temática es mujeres inventoras, promoviendo así el conocimiento y la cultura de una forma cercana, lúdica y divertida, todo ello realizando actividades y salidas con las que van a disfrutar y siempre adecuadas a cada tramo de edad (3-5, 6-8 y 9-11 años). Además, de forma transversal, también se promoverá la igualdad de género, los ODS y la carta de valores de la Villa de Bilbao.

Este año, como novedad, de incorpora el espacio Esperantza a la oferta de Navidad del Ayuntamiento. En este espacio se hará, además, un curso con temática STEAM durante la primera semana, y otro sobre Expresión Corporal durante la segunda semana (danza, yoga, mimo), dirigido ambos a personas de entre 9 y 11 años.

CAMPUS SOBRE CULTURA DIGITAL HALA, BIRALA!

El Ayuntamiento y la Fundación Azkue organizan el campus sobre cultura digital “Hala, Birala!” dirigido a niñas y niños nacidos entre 2012 y 2013, que se desarrollará que se desarrollará el 26 y 27 de diciembre y el 2 y 3 de enero. En Euskararen Etxea, con horario de 9:30 a 14:00 horas.

Cada día, durante cuatro horas y media, guiados por personas educadoras y con la ayuda de otras expertas, se abordarán los siguientes temas: stop-motion, creación de música, carteles, videos y videojuegos. También se trabajarán los usos y comportamientos adecuados en torno a las redes sociales.

NAVIDAD DEPORTIVA, NAVIDAD DIVERTIDA DE BILBAO KIROLAK

Las y los menores que disfruten con las actividades deportivas participarán en el programa municipal “Navidad Deportiva, Navidad Divertida”, que se desarrollará del 23 de diciembre al 3 de enero en los polideportivos de Txurdinaga, Deustu y San Inazio, de 09:00 horas a 14:00 horas, siendo tanto la entrada como la salida flexible desde las 8:30 y hasta las 14:30 horas.

Se han ofertado 1.260 plazas para menores nacidos/as entre 2011 y 2018 y otras 36 más para menores con diversidad funcional nacidos/as entre 2008 y 2018.

GAZTEKLUBA PARA JÓVENES

El Ayuntamiento de Bilbao también pone en marcha una nueva edición de #GazteKluba GABONAK pensada para todos los gustos. Diferentes emplazamientos acogerán un total de 16 actividades de ocio saludable para jóvenes de 12 a 17 años del 26 de diciembre al 4 de enero, cuyo objetivo es ofrecer un espacio lúdico de encuentro y diversión donde se fomenten la creatividad, el deporte o la tecnología, entre otros. Entre las actividades destacadas se encuentran las salidas fuera de Bilbao, el campeonato de K-Pop que tendrá lugar en Bilborock en su 5 edición, así como los diferentes talleres deportivos y artísticos.

La mayoría de las actividades de #GazteKluba GABONAK serán gratuitas y las de pago oscilarán en el precio simbólico de 2 o 5 euros. Las y los jóvenes interesados en participar en alguna de las actividades deben inscribirse en cada una de ellas a partir del 29 de noviembre y hasta el día 8 de diciembre en https://bilbaogazte.bilbao.eus/es/gazteklubagabonak/.