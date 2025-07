Jana Fernández : “Soy muy creyente en lo que puede hacer este equipo”

Hoy, 14 de julio, la jugadora Jana Fernández ha atendido a los medios en la previa del encuentro de cuartos de final entre España y Suiza, que se disputará el viernes 18 de julio a las 21:00 (hora peninsular española) en el Stadion Wankdorf de Berna, Suiza.

La Selección Española se ha ejercitado por primera vez sobre el césped pensando en el crucial partido de cuartos de final ante Suiza. La ausencia de Esther González en el entrenamiento ha llamado la atención; aunque no se ha entrenado con el grupo, se le vio saliendo del gimnasio, lo que indica que continúa recuperándose de unas molestias musculares, según confirmó Jana en rueda de prensa, aunque sin poder aportar más detalles.

El ambiente en el equipo es muy positivo. Las jugadoras expresan una gran ambición y motivación para afrontar esta fase tan decisiva del torneo. “Soy muy creyente en lo que puede hacer este equipo”, afirmó Jana Fernández, destacando la fuerza colectiva y la unión que se respira entre el grupo.

(EPA) EFE Jana Fernández con la Selección Española de Fútbol

Además, jugar contra la selección anfitriona, con la posibilidad de un estadio lleno, supone una fuente extra de motivación para el equipo. El buen ambiente entre jugadoras y staff es palpable. “El equipo está con confianza, nos llevamos todas muy bien y esa unión se nota dentro del campo”, comentaron. Estas palabras reflejan el espíritu de lucha y el compromiso que caracterizan a la Selección Española.

Uno de los momentos más emotivos ha sido la reflexión de la jugadora que ha superado una lesión grave: “Nunca me hubiese imaginado estar aquí, si me lo llegan a decir al salir del quirófano con el cruzado… Estoy tratando de aprovechar cada minuto y guardarlo en lo más profundo de mi corazón. Lo estoy disfrutando muchísimo”.

La defensa del Barça y de la Selección se emocionó al volver a aquella lesión que le dejó apartada de los terrenos durante mucho tiempo. "Ya cuando me llamaron, lo primero que hice fue llamar a mis padres y empezar a llorar. Si no se ha vivido no se puede explicar. Lo duro que son este tipo de lesiones. También en lo emocional".

EFE Jana Fernández entrenando con la Selección

La cohesión y la armonía del grupo son factores clave que pueden marcar la diferencia en estos partidos tan igualados. La ilusión está presente y todas esperan que esa energía positiva se mantenga para afrontar con éxito los retos que vienen por delante. Sin duda, la Selección Española llega a los cuartos con la ambición y la convicción necesarias para dar lo mejor de sí y luchar por seguir avanzando en el torneo.