Luka Modric manda su primer mensaje a los aficionados del Milan: "Estoy muy feliz de empezar un nuevo capítulo"

El entrenador del Milan, Massimiliano Allegri ya confirmó hace unos días que esperaban al croata Luka Modric en la ciudad italiana una vez que acabara su participación en el Mundial de Clubes, y ese día ha llegado este lunes 14 de julio.

Modric aterrizó en Milán para pasar el reconocimiento con su nuevo club, pero antes, ya ha mandado un mensaje a la que será su afición a partir de ahora: "Hola a todos, Acabo de llegar a Milán. Estoy muy feliz de estar aquí para empezar un nuevo capítulo en mi carrera. Un fuerte abrazo a todos".

Modric abandonó el Real Madrid después de haber ganado 28 títulos, siendo el jugador más laureado de la historia del club blanco: "Ha sido un viaje largo, pero inolvidable. He crecido mucho como jugador y como persona. Tengo otra casa fuera de mi casa, porque Madrid y España son como mi segunda casa. Estoy muy contento y seguro de que con el tiempo seré aún más consciente de lo que he conseguido, porque voy a necesitar algún tiempo para sumar todas las emociones y todo lo que he conseguido aquí"