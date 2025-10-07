Vitoria celebra el fin de la huelga de los jardineros: La alcaldesa agradece la "paciencia" de la ciudadanía

La plantilla de Enviser, la empresa subcontratada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para efectuar las tareas de mantenimiento de las zonas verdes, ha ratificado el preacuerdo alcanzado entre el comité de empresa y la dirección, con lo que pone fin a la huelga de jardineros tras más de seis meses de movilizaciones.

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, ha agradecido "infinitamente" la "paciencia que ha tenido la ciudadanía" durante la huelga que los trabajadores del servicio de mantenimiento de los jardines de la ciudad han llevado a cabo para reclamar mejoras laborales.

Etxebarria ha mostrado su "alegría" porque la asamblea de trabajadores de Enviser haya respaldado el acuerdo y se haya puesto fin a un conflicto que se ha alargado "demasiado en el tiempo".

"Siempre hemos defendido que la salida a esta movilización debía producirse en el marco de una negociación entre plantilla y empresa, como así ha sido", ha señalado, para confiar en que, "a partir de ahora, prevalezca el acuerdo y el respeto". "Cerrada esta etapa, ahora toca trabajar juntos para recuperar la normalidad cuanto antes", ha apremiado.

visto bueno al preacuerdo

Según han trasladado los sindicatos LAB, ESK y ELA, la asamblea general de trabajadores ha dado este martes el visto bueno al preacuerdo alcanzado en el seno del PRECO y firmará de forma inminente el acuerdo que ponga fin a la huelga indefinida.

El pacto contempla unas subidas salariales lineales de 5.000 euros para la vigencia del convenio (2025-2028), lo que supone un incremento de alrededor de un 25%, una reducción de 108 horas en la jornada anual, el acceso a la jubilación parcial vinculada al contrato de relevo, mejoras en licencia y permisos, y aumento del tiempo de bocadillo.

ESK y LAB han puesto en valor y han felicitado a la plantilla por "el excelente trabajo realizado, la capacidad de organización y la determinación que han demostrado los huelguistas durante todos estos meses".