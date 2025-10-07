Juan Alberto Ferrer, en COPE: "La inteligencia artificial también va a terminar en la agricultura"

Hablamos desde Fruit Attraction con el presidente de la Entidad Local Autónoma de Carchuna y Calahonda, Juan Alberto Ferrer.

Comparando la feria con ediciones anteriores, nos dice que "la inteligencia artificial también va a terminar aquí. Tanto en la logística como en la agricultura propiamente, va a haber que saber un poquito de algo más técnico que ser solo agricultor"

El presidente de la ELA, nos comenta que "el año pasado ya hablábamos de que de que se puede poner en las plantas un chip interno, por el que ellas te pueden decir que las sulfates… Una locura", e insiste en que "hay que venir, porque ves la realidad y ves dónde está el mercado competitivo y por qué hay que hacer las cosas así. Yo invitaría a todo el mundo a que venga".

En una zona tan potente agricolamente, como es el llano de Carchuna y Calahonda, no podía faltar el apoyo de las autoridades, como dice su presidente: "dentro de lo poquito que puede hacer la ELA, aparte de tener los caminos limpios y demás, es acompañarlos y hacerles campaña institucional".