Juan Luis López Anaya ‘Luiyi’ se da cita en el Europeo máster

Será entre los días 9 y 19 de octubre, en Madeira (Portugal), y acude en su primera temporada en la categoría máster 55

Juan Luis López Anaya muestra contento el registro de su actual récord de Europa máster 55

José A. Salvador

Motril - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El motrileño Juan Luis López Anaya ‘Luiyi’, recordman europeo máster +55 de 400 metros y actual campeón de España en la misma distancia y también en los 200 metros, tratará de refrendar su primer año como máster 55 en el Campeonato de Europa, que se celebrará en la ciudad de Madeira (Portugal) entre los días 9 y 19 de octubre.

 

‘Luiyi’ competirá en esas dos distancias, 200 y 400 metros, además de en la prueba de relevos 4x400. Considerado por la Federación Española de Atletismo (FEA) como el mejor atleta máster nacional en 2023, López Anaya suma, entre otros títulos, los de campeón del mundo +45 en pista cubierta en 200 y 400, y el de campeón de Europa +45 y +50 en pista cubierta en los 400 metros.

