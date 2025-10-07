Almeida confirma que ya son dos las víctimas mortales tras el derrumbe del edificio
Madrid - Publicado el
1 min lectura
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha confirmado esta noche que ya son dos las víctimas mortales tras el derrumbe del edificio este martes en la calle de las Hileras, a escasos metros de la plaza de Ópera, en el corazón de Madrid.
El alcalde, que ha llegado entorno a las 20:30 horas de Londres, desde donde tenía previsto regresar mañana tras su participación en la Bloomberg LSE European City Leadership Initiative sobre retos locales, ha afirmado que la búsqueda de los otros dos desaparecidos es una "tarea compleja".
"O Sánchez lo sabía todo y ha estado ocultándolo estos años, o no se enteró de nada. O cómplice o inútil; y a mí me da que de tonto no tiene un pelo"
Ángel Expósito
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h