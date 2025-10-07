COPE
Almeida confirma que ya son dos las víctimas mortales tras el derrumbe del edificio

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha confirmado esta noche que ya son dos las víctimas mortales tras el derrumbe del edificio este martes en la calle de las Hileras, a escasos metros de la plaza de Ópera, en el corazón de Madrid.

El alcalde, que ha llegado entorno a las 20:30 horas de Londres, desde donde tenía previsto regresar mañana tras su participación en la Bloomberg LSE European City Leadership Initiative sobre retos locales, ha afirmado que la búsqueda de los otros dos desaparecidos es una "tarea compleja".

