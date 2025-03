Txerra, huevero: "España es un país con huevos"

De hecho, el precio del huevo ha subido hasta un 25% en el último mes, según informe de la OCU, que se pregunta si podría haber un componente especulativo detrás. En Cope Euskadi hemos hablado de este asunto con Txerra, de la Huevería y Pollería Tomás y Luci, que lleva desde 1960 abierta en el mercado de La Ribera de Bilbao.

"Hay muchos tamaños, pero por término medio, en el L, el preferido por los hogares, la docena de huevos está a 2,75 euros", apunta Txerra, para quien detrás de este incremento de precios está la gripe aviar que se está produciendo en EE.UU.

"Se está exportando mucho huevo allí, y los precios que se pagan en Estados Unidos no son los de aquí, sino que son muchos más altos. Lo que no quiere decir que ese sea el único factor", señala.

Y es que, añade, el consumo de huevo en estos últimos años se ha disparado. "Está de moda consumirlos", destaca, gracias a las dietas alternativas, al fomento del deporte, y a que los médicos ya no hablan de que aumenten el colesterol, sino de la proteína que aportan.

Huevería Tomás y Luci, en Bilbao

"Por todo ello este producto tira mucho, porque es natural, es muy buena proteína, se sintetiza muy bien en el cuerpo, y aunque el precio ha subido, todavía se puede consumir", dice.

Txerra señala que todo es una cadena: al dispararse el consumo, muchos granjeros tienen que comprar fuera de su granja, "lo que hace que se encarezca el producto". También recuerda que la normativa va a exigir que las gallinas estén en el suelo, fuera de jaulas, y estas gallinas ponen entre un 10 y un 15% menos de huevos.

"Se está exportando mucho no solo a Estados Unidos, sino al norte de Europa, donde también hay gripe aviar y se paga por ellos mucho más. Lo que sigo opinando es que el huevo es un producto espectacular, no conozco a nadie a quien no le guste, y aquí todavía se puede comprar. Y es que qué no ha subido. Habrá que ver cómo va lo de la gripe aviar en Estados Unidos, porque lo que está claro es que España es un país con huevos, y el precio no debería subir mucho más", resalta.