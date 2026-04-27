La sanidad vasca, en jaque: los médicos exigen a Sánchez que medie en la huelga

Los médicos se han concentrado este lunes ante el Hospital Donostia en el primer día de la tercera semana de huelga

Los médicos de Euskadi afrontan su tercera semana de huelga, entre el 27 y el 30 de abril, sin avances en su principal demanda: un estatuto propio para el colectivo. El seguimiento de los paros en el turno de mañana de este lunes ha sido del 16%, según datos de Osakidetza. Una de las consecuencias más directas de la huelga es el aumento del 50% en las listas de espera, una cifra reconocida por el consejero de Salud, Alberto Martínez.

Los médicos critican la nueva orden de servicios mínimos establecida por Osakidetza: "Son excusas para minimizar el impacto de la huelga". La asociación de Médicos Unidos por sus Derechos (MUD) estudia la posibilidad de apelar la orden que endurece los servicios mínimos ante los tribunales.

Negociaciones en punto muerto

Las negociaciones entre el comité de huelga y el gobierno central continúan estancadas, aunque existen más contactos con el gobierno autonómico. Ante esta situación, el comité de huelga ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que intervenga directamente para desencallar la negociación. La delegada del Sindicato Médico de Euskadi (SME), Gloria Díaz, ha subrayado que los médicos seguirán con sus reivindicaciones.

Díaz ha confirmado que, aunque "ha habido algún contacto", siguen "estancados en las negociaciones, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico". Por ello, ha advertido: "Vamos a seguir hasta que nos oigan, nos escuchen y nos den nuestra mesa de negociación a nivel estatal".

Vamos a seguir hasta que nos oigan, nos escuchen y nos den nuestra mesa de negociación a nivel estatal" Gloria Díaz, delegada del Sindicato Médico de Euskadi

Díaz ha interpelado directamente a las administraciones: "La lectura que tiene que hacer tanto el gobierno autonómico como el estatal es qué quieren hacer con esta situación, si quieren que la sanidad vaya y derive en lo que está derivando, o quieren retomar esa sanidad que fue una bandera estandarte del País Vasco y de nuestro sistema sanitario".

La vista puesta en el 4 de mayo

En el ámbito autonómico, hay una reunión prevista para el 4 de mayo en la mesa de sanidad. En ella, los médicos pedirán al consejero de Salud la eliminación de las guardias de 24 horas. La anestesista Elena del Val, portavoz de Médicos Unidos por sus Derechos (MUD),ha manifestado la preocupación del colectivo: "Estamos muy preocupados, porque queremos intentar que haya ya negociaciones. Nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo".

Del Val ha criticado la falta de avances efectivos, a pesar de que el consejero "dijo ya en diciembre que tenía médicos de sobra para eliminar las guardias de 24 horas. Si es cierto, pues que lo plasme". La anestesista ha insistido en que la lucha va más allá del dinero.

Ha concluido afirmando que "esto no es una cuestión económica, esto es una cuestión de dignidad profesional y de seguridad para los pacientes".

Esto no es una cuestión económica, es una cuestión de dignidad profesional y de seguridad para los pacientes" Elena del Val, anestesista y portavoz de Médicos Unidos por sus Derechos

Pacientes, entre la normalidad y la comprensión

Mientras tanto, en el Hospital de Donostia, en San Sebastián, la jornada se ha vivido con una mezcla de normalidad y alteraciones. Algunos pacientes han sido atendidos sin problemas, confirmando que sus citas se mantenían. Otros, sin embargo, han visto sus consultas canceladas a última hora.

A pesar de las molestias, los pacientes afectados se mostraban comprensivos con la situación. "Bueno, todos tenemos derecho a la huelga, ¿no?", comentaba uno de ellos. Otro paciente, a quien le suspendieron la consulta, explicaba que le habían llamado para avisarle y lo aceptaba con resignación: "Hay que comprenderlo y nada, no pasa nada".