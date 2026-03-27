Sánchez y Pradales acuerdan la gestión de los aeropuertos vascos y el veto a las armas blancas

Sánchez y Pradales acuerdan 7 nuevas transferencias, la gestión de los aeropuertos vascos y el veto a las armas blancas

El Lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han acordado siete nuevas transferencias en la tercera cumbre entre ambos ejecutivos. La reunión ha sido fructífera para Pradales y se ha saldado con acuerdos clave como la congestión de los aeropuertos vascos y el refuerzo de la seguridad.

En materia de seguridad los dos gobiernos se han comprometido en trabajar para endurecer y clarificar la sanción por el porte de armas blancas en espacios públicos, así como incorporar señalización visible en estos espacios sobre la prohibición de portar dichas armas.

También han planteado impulsar reformas normativas para "mejorar la respuesta frente a la reiteración delictiva". "Queremos poder actuar ante personas que aún no tienen sentencia firme, pero siguen cometiendo delitos", ha dicho el lehendakari.

Los dos ejecutivos ha acordado asimismo la participación "complementaria" de la Ertzaintza en materia de extranjería "cuando exista incidencia en la seguridad pública", además de poder acceder a las bases de datos europeas contra el crimen organizado.

Gestión compartida para los aeropuertos

El lehendakari "desgrana" los acuerdos alcanzados con Pedro Sánchez

Uno de los principales acuerdos es la gestión de los tres aeropuertos vascos a través de un órgano bilateral Euskadi-Estado. Este definirá y orientará las decisiones estratégicas, permitiendo a Euskadi empezar a participar en la toma de decisiones, según ha destacado el Lehendakari.

Euskadi podrá empezar a participar en la toma de decisiones que afectan a los aeropuertos vascos" Imanol Pradales, lehendakari

Imanol Pradales ha celebrado el pacto afirmando que permitirá "mejorar e impulsar las capacidades de nuestros aeropuertos, influir en las inversiones y los planes que las definen, mejorar la conectividad, las líneas y las rutas y el servicio de los aeropuertos de nuestro país". "Hasta hoy, Euskadi no tenía ni voz ni voto en materia aeroportuaria. Y desde hoy, y con este acuerdo, Euskadi podrá empezar a participar en la toma de decisiones que afectan a los aeropuertos vascos", ha añadido.

El 'no' al traslado del Guernica

Por otra parte, Pradales ha criticado el portazo del Museo Reina Sofía a ceder temporalmente el Guernica de Picasso a Euskadi con motivo del aniversario del bombardeo. El Lehendakari ha confirmado que le ha transmitido su malestar al propio presidente Sánchez.

Me parecería un grave error político el cerrar la puerta con el informe de conservación" Imanol Pradales, lehendakari

Para el Lehendakari, la negativa es un error. "Me parecería un grave error político el cerrar la puerta con el informe de conservación que ha hecho público el Reina Sofía", ha comentado. La solicitud, ha explicado, es "un traslado temporal vinculado a estos aniversarios como una manera también de reparación y de memoria histórica". Aun así ha Pradales ha avanzado que tras la Semana Santa se producirán nuevos contactos para abordar este asunto.