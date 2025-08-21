Roba en una casa de Sondika y agrede a uno de sus moradores en la cabeza con una herramienta

Roba en una vivienda de Sondika y agrede a uno de sus residentes

Un joven, de 29 años y con antecedentes, ha sido detenido por la Ertzaintza como presunto autor, este pasado domingo, de un robo con violencia en una casa unifamiliar de Sondika mientras sus moradores se encontraban durmiendo.

Al verse sorprendido, el ladrón le golpeó en la cabeza con una herramienta y se produjo un forcejeo entre ellos. A continuación, el joven huyó del lugar por una ventana. La víctima fue atendida en un primer momento en su casa por los servicios sanitarios, pero más tarde acudió por sus medios al Hospital de Cruces.

El autor del robo se había adueñado de varios objetos y joyas, así como de cierta cantidad de dinero en metálico, aunque perdió parte del botín en su precipitada huida.

Tras tener conocimiento de estos hechos, la Ertzaintza abrió investigación con el fin de identificar y detener al autor de este delito. Las indagaciones llevaron la detención este pasado miércoles de un joven al que se le atribuye la autoría del robo.

ROBO EN OTRA CASA PRÓXIMA

Por otro lado, la misma noche en la que se produjo este incidente, además, se cometió una sustracción en una casa muy próxima, por lo que también se investiga la posible implicación del arrestado en este segundo hecho.

El detenido, de 29 años y con antecedentes por delitos similares, será puesto a disposición judicial cuando se finalicen las diligencias policiales pertinentes.