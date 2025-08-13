Indignación en Algorta tras la última pelea con armas blancas: “Estos hechos no son propios de Getxo, y no podemos permitir que lo sean"

La localidad vizcaína de Getxo, en particular el barrio de Algorta, vive momentos de profunda preocupación tras una serie de incidentes violentos que han alterado la calma de esta zona.

El último suceso, ocurrido el pasado lunes a las 14:30 en la calle San Martín, ha dejado un joven herido por cortes con arma blanca. Dos personas han sido detenidas como sospechosas de perpetrar el ataque, tras acudir a un ambulatorio cercano para que les trataran unos cortes que presentaban.

El herido, que perdió una gran cantidad de sangre, fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario, donde permanece en estado grave. Testigos presenciales han relatado a COPE que los hechos ocurrieron de forma rápida, sin apenas dar tiempo a los vecinos a comprender la magnitud del suceso. “Escuchamos un alboroto, vimos a varios jóvenes correr y a uno sangrando”, ha comentado un vecino, que ha añadido que no recuerda un hecho similar en su calle.

Este no es un hecho aislado. A principios de julio, otra pelea multitudinaria en la zona de Maidagan, cerca del Colegio Europa, dejó un saldo de cuatro detenidos y dos heridos. Aunque en esa ocasión las heridas no fueron graves, se reportó el uso de palos, cuchillos y navajas.

La proximidad de la pelea del pasado lunes a lugares concurridos, como la parada de metro de Algorta, la plaza de San Nicolás o la playa de Arrigunaga, ha intensificado la sensación de inseguridad entre los residentes.

HURTOS EN LA PLAYA DE EREAGA

La preocupación en Getxo no se limita a las peleas. Este verano, los hurtos y robos en la playa de Ereaga han aumentado significativamente, generando un clima de inquietud generalizado. “No es normal que tengamos miedo incluso de hablar”, ha expresado otro vecino.

Los residentes también recuerdan con pesar otros incidentes recientes. En 2024, un joven perdió la vida tras ser apuñalado cerca de la zona de Satistegi, un área conocida por sus bares y ambiente nocturno. También hubo que lamentar otro apuñalamiento en Algorta a finales de 2024, aunque sin desenlace trágico.

mayor presencia policiaL

Los vecinos solicitan medidas urgentes. “Queremos más presencia policial, eso nos daría tranquilidad”, ha afirmado uno de ellos.

La percepción de impunidad, especialmente tras saber que los presuntos agresores del lunes acudieron a un ambulatorio tras "cometer una tropelía", ha avivado el descontento. “Estos hechos no son propios de Getxo, y no podemos permitir que lo sean, para que sea el mismo sitio seguro que hace unos años”, ha subrayado un getxotarra.