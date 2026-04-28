Se tensa la relación entre el PNV y el PSE: Aitor Esteban anula una reunión con Moncloa por "la falta de respeto" de los socialistas en un montaje con IA

Aitor Esteban anula una reunión con Moncloa por "la falta de respeto" de los socialistas en un montaje con IA

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha decidido cancelar la reunión que tenía prevista este miércoles con el Gobierno en Moncloa tras denunciar una “falta de respeto” por parte del PSE-EE, que ha difundido en redes sociales una imagen suya generada con inteligencia artificial.

Según ha informado el PNV, la formación jeltzale considera “indecente” la publicación y sostiene que “no hay nada que justifique una falta de respeto de este calibre”. Como consecuencia, la cita prevista con el Ejecutivo ha quedado suspendida.

La controversia se ha desencadenado después de que los socialistas vascos, socios de gobierno del PNV, cuestionaran el optimismo mostrado por Esteban sobre la posibilidad de avanzar en un nuevo estatus político para Euskadi. El dirigente jeltzale había afirmado que existe “base” para trabajar en esa dirección.

En respuesta, el PSE-EE ha criticado el posicionamiento del PNV y lo ha vinculado con decisiones recientes como el endurecimiento de los requisitos de euskera en las oposiciones públicas o el supuesto alejamiento de consensos alcanzados hace dos años entre ambas formaciones.

En la red social X, los socialistas han ironizado sobre las declaraciones de Esteban con el mensaje “¡Vaya! Ahora hay agua en la piscina del nuevo Estatuto”, acompañado de una imagen generada con IA del líder nacionalista lanzándose a una piscina.

Este episodio se produce en un momento de tensión en las relaciones entre el PNV y el PSE-EE, coincidiendo con la recta final del plazo para presentar enmiendas a la reforma de la Ley de Empleo Público, que regula el uso del euskera en el acceso a la Administración. Las negociaciones entre ambos partidos se encuentran estancadas, mientras la formación jeltzale parece abierta a explorar la posibilidad de acuerdos con EH Bildu.

sin relación con el decreto de vivienda

Desde Madrid, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, no ha concretado los detalles del encuentro cancelado o sus interlocutores. “Como la reunión no se va a realizar, da igual con quién era”, ha señalado.

Vaquero ha subrayado que la suspensión del encuentro no guarda relación con el decreto de vivienda que el Congreso debatirá y votará este jueves, ante el que el PNV prevé abstenerse. Según ha explicado, la decisión responde exclusivamente al trato recibido por parte de los socialistas, insistiendo en que “la crítica política es legítima”, pero no así las formas empleadas en este caso.

Desde las filas socialistas se alude a que la reunión de mañana era una cita en Sabin Etxea con el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, que formó parte del gabinete del presidente Pedro Sánchez, y a la que también iba a acudir Eneko Andueza, líder de los socialistas vascos.