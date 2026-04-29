Ana González, cazadora: "Vivo en un pueblo de menos de 250 habitantes de la España vaciada, aquí no falta vida, hay trabajo"

La joven cazadora e influencer Ana González ha generado un amplio debate en redes sociales con un vídeo publicado en su cuenta de TikTok en el que reivindica la vida en el campo. En él, defiende su decisión de permanecer en su pueblo de menos de 250 habitantes frente a la presión social que impulsa a los jóvenes a abandonar el mundo rural.

"Todos me decían que me fuera del pueblo, pero yo decidí quedarme", afirma González al inicio del vídeo, desafiando la percepción de que el éxito implica emigrar a la ciudad. Para ella, el término España vaciada es una etiqueta puesta por "los que nunca la han pisado", y se rebela contra la idea de que en estos lugares no hay oportunidades.

Aquí no falta vida, hay campo, hay animales, hay trabajo y hay personas que se levantan cada día para que a la ciudad no le falte de nada"

Alamy Stock Photo Paisaje rural típico de La Alcarria. Día nublado, primavera.

La influencer subraya la vitalidad de su entorno y su contribución esencial a la sociedad. "Aquí no falta vida, hay campo, hay animales, hay trabajo y hay personas que se levantan cada día para que a la ciudad no le falte de nada", asegura. González critica la percepción de que quedarse es un fracaso: "Parece que si no te vas es porque no puedes y yo creo que es justo al revés".

Una firme defensora de las tradiciones

La decisión de Ana González es una declaración de principios. Considera que "Lo fácil es irse, lo difícil es saber dónde quieres quedarte". Su arraigo no es una limitación, sino una elección consciente basada en sus valores y su creencia en una forma de vida con sus propias costumbres y tradiciones.

Lo fácil es irse, lo difícil es saber dónde quieres quedarte"

TikTok @anagonbe19 Ana González, cazadora

"Yo estoy aquí porque quiero, porque creo en esta forma de vida, con sus tradiciones, sus costumbres y con ese sentido de pertenencia", concluye en su vídeo. Su mensaje resuena como un canto al orgullo rural y a la importancia de valorar el lugar de origen.

Influencer de la caza y el mundo rural

Detrás de sus populares cuentas en redes sociales como Instagram, se encuentra Ana González Bermejo, una joven de Cañaveras (Cuenca) que se ha convertido en un referente en el mundo de la caza y la actividad cinegética. Utiliza su plataforma para mostrar la realidad del campo, compartiendo sus experiencias en España y en viajes internacionales a países como Argentina o Marruecos.

Como embajadora de marcas del sector como Bcn Outdoor, Anschütz, Vortex Optics y Crispi, su objetivo va más allá de la caza. Busca enseñar "lo que hay detrás", destacando valores como la amistad, el respeto por la naturaleza y el cuidado de los animales, y organiza jornadas para conectar a otros aficionados.

El debate sobre la España despoblada

El testimonio de Ana González se suma a otras muchas voces que ponen de relieve los desafíos y realidades de la vida en la España despoblada. Historias como la de un sacerdote que recorre varios pueblos para atender a sus vecinos o la de Paula, una vecina que denuncia la falta de servicios básicos como el transporte, completan el mosaico de un fenómeno complejo que genera un creciente debate social.