Osakidetza prohibe las mascarillas de tela en hospitales y ambulatorios de Euskadi

Las mascarillas de tela pasarán a la historia en las próximas horas después de que el Departamento de Salud haya tomado la decisión de prohibirlas en toda la red sanitaria pública. El objetivo de Osakidetza es evitar que el coronavirus propague por los centros hospitalarios además de hacer hincapié en la prevención de malos hábitos.

El uso obligatorio de la mascarilla en Euskadi ha supuesto la posibilidad de acudir los hospitales con este protector de tela, muchas no homologadas. En ocasiones se han elaborado de manera manual o no llevan los filtros recomendados, por lo que la falta de control ha llevado al Servicio Vasco de Salud prohibir todos aquellos protectores que no estén homologados. De momento, los principales centros hospitalarios de la Comunidad Autónoma Vasca no vetarán la entrada a aquellas personas que lleven una mascarilla de tela, pero sí se les hará entrega de una certificada a la entrada del centro. En estos casos, Osakidetza recomienda colocarla encima de la propia.

HIGIÉNICAS, QUIRÚRGICAS Y FPP2

Antes de que Salud anunciara este cambio en el uso del protector, las mascarillas de tela se han convertido en uno de los complementos de moda caseros más habituales entre los viandantes. Con estampados, de diferentes colores y hasta con sujección especial se han comenzado a comercializar por varios portales de Internet. Por el contrario, esta drástica decisión hará que, a partir de ahora, solo puedan utilizarse las higiénicas, quirúrgicas y FFP2. Sin embargo, la mascarilla no es en lo único en lo que insisten desde Osakidetza para frenar el virus. El distanciamiento social y el continuo lavado de manos son los dos hábitos a incluir en nuestra rutina diaria para frenar el COVID-19 en Euskadi.