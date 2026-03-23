Nextech Vitoria: “Hay que recuperar el control de los sistemas y los datos”

Vitoria acoge este jueves Nextech, una cita para que las empresas aborden la transformación digital desde el negocio real. El evento, que retoma el testigo de su primera edición en 2019, reúne a expertos como Jon Rivas, CEO de Caronte; Txema Fernández, CEO de Grupo INT; y Ekaitz Ortiz de Zárate, responsable comercial de Grupo Vadillo, para ofrecer una visión práctica y aplicable.

Un escenario completamente nuevo

El parón provocado por la pandemia ha transformado el panorama empresarial. "Echando la vista atrás al 19, ha cambiado el escenario, ha cambiado la película", ha señalado Jon Rivas. Según el CEO de Caronte, ahora es el "momento justo" para retomar la iniciativa, ya que las empresas se encuentran "un poco a la deriva, viendo qué hacemos, cómo aplicamos todas estas nuevas tecnologías".

En este contexto, Txema Fernández ha alertado de que en Europa "seguimos llegando tarde a la digitalización". En su opinión, "seguimos regalando absolutamente todos nuestros datos y nuestros sistemas" a las grandes tecnológicas americanas, lo que genera una alta dependencia.

"Tenemos que recuperar el control de nuestros datos" Txema Fernández CEO de Grupo INT

Estrategia y ciberseguridad, claves para el CEO

Uno de los mayores retos para los directivos es la ciberseguridad. Ekaitz Ortiz de Zárate ha destacado que "la responsabilidad que tienen los directivos en cuanto a los incidentes de ciberseguridad es algo que nadie tiene en cuenta hasta que sucede". Ha advertido que muchas empresas no cuentan con un plan de contingencia ni cumplen la normativa vigente.

La tecnología es un vehículo, es un medio; lo principal es la estrategia" Jon Rivas CEO de Caronte Studio

Ante el "ruido" tecnológico, Jon Rivas ha defendido que lo principal es la estrategia. "La tecnología es un vehículo, es un medio, y lo primero, lo principal es la estrategia", ha afirmado, insistiendo en la necesidad de "parar la maquinaria y hacer un plan" para definir los objetivos de negocio.

En Euskadi somos muy buenos profesionales, pero muy malos gestores" Ekaitz Ortiz de Zárate​ Responsable comercial de Grupo Vadillo

El Palacio Europa acogerá el jueves 26 de marzo este evento

Por su parte, Ortiz de Zárate ha sido claro sobre las carencias en la gestión: "En Euskadi somos muy buenos profesionales, pero muy malos gestores". Por ello, ha subrayado la importancia de aprender a gestionar y conocer los riesgos que afronta la empresa.

Un evento para directivos con aplicación inmediata

Nextech está dirigido a "CEOs, directivos y gente que tenga poder de decisión", según ha explicado Rivas, porque los temas a tratar se centran en la estrategia empresarial. Los organizadores aseguran que los asistentes saldrán con ideas prácticas y accionables que podrán aplicar al día siguiente en sus compañías.

El evento es gratuito y se celebra este jueves en Vitoria. Aunque el aforo es limitado, "todavía tenemos sitio", ha confirmado Ortiz de Zárate. Los interesados pueden inscribirse en la web oficial, nextech.eus, donde sus perfiles serán validados para recibir la invitación.