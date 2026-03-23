Partido clave para el Granada CF con promoción para los abonados

El Granada se ha separado ocho puntos del corte del descenso. Pueden ser once si vence el partido que este sábado (16,15 h.) disputará ante el Huesca. El club ha puesto en marcha una promoción especial según la cual cada abonado podrá disponer de cuatro entradas al precio de 15 euros. Debido a la trascendencia del partido y a los resultados que está obteniendo en los últimos partidos el equipo, se espera que el Nuevo Estadio de Los Cármenes registre una de las mejores entradas de la temporada.

problemas en la portería

Para este partido el Granada podrá contar con tres hombres importantes para su centro del campo. Sergio Ruiz ha cumplido su partido de sanción y Rubén Alcaraz y Alemañ ya tuvieron minutos ante la Real Sociedad B y por tanto el técnico podrá contar con ellos a pleno rendimiento el Sábado de Pasión. Pacheta tendrá muy complicado elegir a los titulares porque Trigueros se ha asentado en la titularidad e Izan sigue siendo el jugador revelación de la temporada. El problema puede estar en la portería. Se desconoce la evolución de Astralaga y Luca Zidane se ha marchado con su selección. La alternativa, en caso de que no se recupere Astralaga, es Iker García, el portero del filial.