El niño que soñaba con llevar las Fallas a su pueblo y lo terminó consiguiendo: "Mi abuela hacía los buñuelos"

Las Fallas no terminan el 19 de marzo. La tradición continúa arraigada en numerosos municipios de la provincia y, en la comarca de Los Serranos, emerge una historia muy especial. Se trata de la de Andoni León, el actual alcalde de Pedralba, quien desde pequeño soñó con llevar las fallas a su pueblo. Una idea de un niño que se ha convertido en una realidad y que fue repasada en el programa 'El Casal de COPE', dentro de 'Mediodía COPE MÁS Valencia'.

Todo comenzó como un sueño infantil. "Desde pequeño, siempre me había llamado la atención que, como valenciano, no se celebrasen las fallas en todos los pueblos", ha explicado Andoni León. Esa "rabia" le llevó, junto a unos amigos, a empezar a crear sus propios monumentos "con cajas de cartón" allá por 1998. Plantaban sus muñecos y dibujos, un juego que poco a poco fue ganando el apoyo de vecinos y amigos.

Andoni León, alcalde de Pedralba

Un factor clave en aquellos inicios fue su abuela. "Mi abuela, junto con otras amigas del vecindario, vendían buñuelos de calabaza y de higo albardado, y con eso pagábamos los gastos de la fiesta", ha recordado el alcalde. Era el origen más puro de la falla, traído al presente en un pueblo de la serranía para hacer posible el sueño de un niño.

Siempre me había llamado la atención que no se celebrasen las fallas en todos los pueblos" Andoni León Alcalde de Pedralba

El éxito de la iniciativa llevó a su consolidación. En el año 2010, el grupo se constituyó oficialmente como asociación y como falla, inscribiéndose en la Junta Central Fallera. En el ejercicio 2010-2011 plantaron su primera falla oficial en la plaza del ayuntamiento de Pedralba, un hito que transformó la fiesta para siempre.

La abuela de Andoni en Pedralba

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Hoy, la falla de Pedralba cuenta con unos 120 falleros y ha alcanzado un nivel extraordinario. Este año, tienen el honor de plantar un monumento del artista David Sánchez Llongo, reciente ganador de la Sección Especial de Valencia, y una falla infantil de Roberto Moratalla.

Ahora, como alcalde, Andoni León echa la vista atrás con orgullo. Aunque tuvo que dejar la presidencia de la falla, asegura que ha salido ganando. "He ganado en tanto y cuanto, pues puedo disfrutar de las fallas", ha confesado, ya que antes las obligaciones no se lo permitían. La fiesta, que se celebra del 25 al 29 de marzo, ha logrado integrar a todo el pueblo, hasta el punto de que sus dos bandas de música se turnan cada año para participar en la ofrenda.

Montserrat: 50 años de Fallas post-San José

Sin salir de la provincia, pero viajando a la comarca de la Ribera, Montserrat es otra de las paradas obligatorias para los que se han quedado con ganas de más. La localidad celebra sus fiestas justo después de San José, una tradición que cumple 50 años en el caso de una de sus dos comisiones. "Queremos esperar a todo el mundo", ha afirmado la concejal de Fallas, Gemma Alemany.

El origen de celebrar las fallas más tarde fue una necesidad para poder contar con artistas y músicos. El reconocido artista fallero Vicente Luna, natural de Montserrat y creador de grandes fallas para la plaza del Ayuntamiento de Valencia, fue el impulsor. "Una de las condiciones para que él fuera artista [...] era esa, hacerlo después de San José", ha explicado Alemany.

Fallas en Montserrat

Este fin de semana se celebran los actos centrales, con monumentos en la calle desde el miércoles. La Ofrenda del sábado a las 19:00 horas y la posterior Nit del Foc son dos de los momentos más destacados.

Turís, la capital de las fallas de marzo

Y considerada por muchos como la capital de las Fallas que se celebran tras el 19 de marzo, Turís vive una auténtica transformación. Con cinco comisiones falleras y cerca de 2.500 falleros en un municipio de casi 8.000 habitantes, la participación es masiva. "El pueblo bulle de jueves a domingo", ha señalado su alcalde, Francisco Ricau.

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En Turís, la fiesta se vive con un ambiente de concordia, donde el objetivo es disfrutar. Los visitantes son recibidos en cada casal con buñuelos y cañamar, un vino dulce típico de la bodega Baronia de Turís. Los monumentos se plantan el jueves y la cremà pone el broche final en la noche del domingo, completando un fin de semana fallero de alto nivel.