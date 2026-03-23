Juanjo Ramos: "Quiero a un Tenerife del que sentirnos orgullosos"

El CD Tenerife ha conseguido una victoria que, si bien lo afianza en el liderato, deja un "sabor de boca extraño". El equipo blanquiazul aumentó su ventaja a 12 puntos sobre el Celta Fortuna, pero la imagen mostrada ante el colista, Osasuna Promesas, estuvo lejos de ser "la de un líder solvente". El triunfo llegó por un autogol y no por méritos propios, lo que ha generado preocupación.

UN PARTIDO PARA OLVIDAR

La actuación del equipo, especialmente en una segunda parte para olvidar, ha provocado el "enfado morrocotudo" de su entrenador, Álvaro Cervera. Según el análisis de Juanjo Ramos, al Tenerife le faltó "el oficio que aportan jugadores clave como Aitor Sanz o Nacho Gil", ausentes en el encuentro. Ni siquiera la "ansiedad por asegurar el objetivo sirve de excusa" para una actuación tan pobre.

El ascenso no es suficiente

A pesar de los números históricos del equipo, con 63 puntos en 29 jornadas, igualando registros del Castellón, la complacencia no es una opción. El periodista Juanjo Ramos se muestra crítico: "No estoy dispuesto a callarme si quitamos el pie del acelerador antes de la jornada 38". La exigencia debe ser máxima para un equipo que ha demostrado ser "el mejor del grupo con diferencia".

A estas alturas no basta solo con ascender, hay que dignificar la competición hasta el final" Juanjo Ramos Jefe de Deportes de Cope Tenerife

"El objetivo ya no es solo ascender, sino hacerlo dando la mejor imagen posible y dignificando la competición", ha explicado Ramos. Este final de temporada debe servir para planificar la próxima campaña, un proceso en el que se examinará a fondo el rendimiento de la plantilla actual. La conclusión es clara: "a este equipo [...] le hará falta una remodelación profunda".

Examen final para la plantilla

Este tramo final de la liga se convierte en un examen final para muchos jugadores. Actuaciones como las de Cris Montes, Noel López o los que entraron desde el banquillo, como Balde o Iván Chapela, demuestran por qué no han tenido más protagonismo. El rendimiento y los pocos minutos que Cervera les ha dado "han demostrado no estar siquiera para el máximo nivel de exigencia de la Primera Federación".

Quiero a un Tenerife del que sentirnos orgullosos hoy y preparado para los retos que vienen" Juanjo Ramos Jefe de Deportes de Cope Tenerife

La reflexión final de Juanjo Ramos es una llamada a la autocrítica dentro del vestuario para estar a la altura de las expectativas. "Quiero a un Tenerife del que sentirnos orgullosos hoy y preparado para los retos que vienen", afirma. Se espera que el equipo recupere la seguridad competitiva y la personalidad en su próxima visita a Talavera.