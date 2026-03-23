El Celta Femxa Zorka vuelve del parón sumando 23 victorias seguidas

Ni el parón por compromisos internacionales para al Celta Femxa Zorka. Las celestes vencieron con contundencia en Canarias, con el mal tiempo en las islas respetando el viaje olívico y suman 23 triunfos seguidos para ostentar el liderato de la LF Challenge, con un partido más que un Palma que sigue sin fallar y que recuperaría la posición de privilegio venciendo su duelo pendiente.

Quizás el Celta notó la ventana FIBA y el largo viaje a Tenerife en la primera mitad del partido. Recordemos que Cristina Cantero ejerció como ayudante de Miguel Méndez en la selección española en el PreMundial de Puerto Rico y que Diana Cabrera defendió los colores de Argentina en su caso en Estambul. Cantero logró el objetivo que no alcanzó la albiceleste. Por su parte, la neerlandesa Vennema jugó con su combinado nacional en clasificación para el Eurobasket 2027, pasando de ronda. Y decimos que lo notó el Celta porque, aunque dominó el primer cuarto por 13 a 20, cayó 21-15 en el segundo para irse al descanso con la diferencia mínima de 34 a 35.

Tras el descanso, las de Cantero cogieron aire con un 13-19 que les daba 7 puntos de renta para entrar en los últimos diez minutos. Ahí se acabó la gasolina de Adareva que solamente anotaría cinco puntos más. Se notó la profundidad de banquillo con 47 puntos para las titulares del conjunto canario y 5 de banquillo por los 44 y 32 mucho mejor repartidos de las celtiñas. Cinco jugadoras viguesas llegaron a los 10 puntos y 10 créditos de valoración. Vizmanos acumuló 10 puntos y 5 rebotes para 15 de valoración, Cabrera sumó 10 más 4 para totalizar 12 créditos calcando los números de Bermejo. Y las más destacadas fueron Marina Gea con 10 puntos, 7 rebotes y 18 de valoración, solo superados por los 19 de Kelliher con un 17+7.

LOS DATOS

LA LAGUNA TOYOTA ADAREVA (52): Jana Nogués (10), Marta Gómez (11), Bojana Stevanovic (13), Adama Coulibaly (6), Louise Forsyth (7) -cinco inicial- Ema Koristova (0), Noelia Ibáñez (0), Eva García (2), Lidia Yohann (2), Aminata Sanogo (0), Lucía Rodríguez (0) y Ashly Montaño (1)

CELTA FEMXA ZORKA (76): Martina Vizmanos (10), Marina Gea (10), , Paula Salinas (7), Andrea Boquete (0), Jessica Kelliher (17) -cinco inicial- Deva Bermejo (10), Iris Vennema (6), Uxía Rodríguez (4), Diana Cabrera (10) y Naiara Martínez (2)

PARCIALES: (13-20) (21-15) (13-19) (5-22)

ARBITROS: Julio Rijo Múñoz y Saúl Pérez Hernández. Señalaron 18 faltas a La Laguna Totoya Adareva y 13 faltas a Celta Femxa Zorka

INCIDENCIAS: partido de la 25ª jornada de la Liga Femenina Challenge de la temporada 2025-26 disputada en el pabellón Islas Canarias de San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)

5 partidos por jugar, 6 para sus dos únicos rivales por el título

El que tampoco falló fue Palma que venció 70-89 en pista de Lima Horta, tras llegar igualadas al descanso. El siguiente compromiso para el Celta será este próximo sábado en Navia desde las 17.30 horas ante Paterna, antepenúltimo en la tabla. Mientras, las baleares visitan media hora antes a un Zamora en la zona media alta. Con su balance 24-1, el Celta se asegura un lugar entre los 3 primeros de cara al playoff, ya que además de Palma, solo pueden ser alcanzadas por Unicaja Mijas, que se encuentra a 4 triunfos con un partido menos. Si todo sigue como dicta la lógica, la pugna real es con Azulmarino por un liderato que da el ascenso directo. Será el Miércoles Santo, 1 de abril, cuando estas recuperen su aplazado en casa ante Cajasol y se actualizará la clasificación en la pelea por el primer puesto.