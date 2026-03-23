Encuentran muerto a un senderista de Bilbao buscado por un operativo de rescate en Arredondo (Cantabria)

El cuerpo sin vida de un hombre de 53 años, vecino de Bilbao y desaparecido desde el pasado sábado, fue localizado a última hora de este pasado domingo en la canal de Rolacías, en el municipio cántabro de Arredondo.

El hallazgo se produjo en una zona próxima al área en la que se concentraban las labores de búsqueda, que movilizaron a un amplio dispositivo integrado por cerca de 40 efectivos y diversos medios aéreos y terrestres.

El descubrimiento del cadáver fue realizado por un agente de Medio Natural. Posteriormente, el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil se encargó de la recuperación del cuerpo, con el apoyo de un rescatador del Gobierno de Cantabria y del propio agente, quienes participaron en el traslado hasta un punto accesible. Desde allí, un helicóptero de la Guardia Civil efectuó la evacuación.

Durante el operativo, el equipo psicosocial de Cruz Roja brindó atención a los familiares del fallecido en las dependencias del Ayuntamiento de Arredondo, según informó el Gobierno autonómico.

ruta circular por Colina, Carrío y Pizarras

El hombre había iniciado el sábado una ruta circular de unos 22 kilómetros por las zonas de Colina, Carrío y Pizarras, en el entorno del Parque Natural de los Collados del Asón. La alerta se activó esa misma noche, después de que un familiar comunicara al servicio de emergencias 112 que no había regresado a su domicilio.

Tras la notificación, el Gobierno de Cantabria activó el nivel 1 del Protocolo Operativo de Búsqueda y Rescate en Montaña y Medio Rural, lo que permitió desplegar un amplio operativo coordinado por la Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana.

En las tareas de búsqueda participaron medios aéreos, como el helicóptero de la Guardia Civil y el helicóptero medicalizado del Ejecutivo regional, así como el Equipo de Operaciones Terrestres y un total de 15 vehículos. El dispositivo incluyó además la instalación de un Puesto de Mando Avanzado y la intervención de efectivos de Protección Civil, patrullas de la Guardia Civil —incluida la unidad canina y el GREIM—, Cruz Roja y voluntarios de distintas agrupaciones locales.

Las labores se centraron inicialmente en la localización del vehículo del desaparecido, que fue encontrado a primera hora del domingo. Este hallazgo permitió acotar la zona de búsqueda e intensificar los trabajos, aunque un vuelo de reconocimiento realizado al mediodía por el helicóptero del Gobierno no logró resultados positivos. Horas después, el cuerpo fue finalmente localizado.