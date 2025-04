Pros y contras de ser médico rural: "Eres un referente en la comunidad"

Faltan médicos. Es un problema generalizado que en Euskadi el Gobierno vasco se ha propuesto paliar con distintas iniciativas. Una de ellas, lanzar por primera vez una Oferta Pública de Empleo (OPE) con 143 plazas de difícil cobertura en Atención Primaria, en especial, en ambulatorios de zonas rurales y en Puntos de Atención Continuada (PAC).

La convocatoria, acompañada de contratos con mejores condiciones laborales y retributivas, está dirigida a médicos de familia, pediatras y psiquiatras.

entre abrazos

¿Por qué estas plazas son más difíciles de cubrir? ¿Cuáles son los pros y los contras de ser médico en un pueblo? En COPE se lo hemos preguntado a Carmen Rodríguez, médico de familia desde hace más de 15 años en el ambulatorio de Villanueva de Valdegovía, en Álava, y delegada del Sindicato Médico de Euskadi (SME).

Centro de Salud de Villanueva de Valdegovia

El trayecto al trabajo desde su residencia en Getxo (Bizkaia) le supone más de una hora. Pero la distancia no es un problema para Carmen, que desde que acabó la residencia tuvo claro su destino rural. En Villanueva de Valdegovía ha echado raíces con sus pacientes, le permiten desarrollar una "medicina más personal" y le reconocen como un "referente en la comunidad".

"Se genera un vínculo mucho más cercano, te dan besos, te abrazan, es distinto a la ciudad. Tienes menos pacientes y más tiempo para tratarlos, te valoran más. En la comunidad he desarrollado muchas actividades que me han hecho sentir mejor médico. Es algo que te atrapa, pero no todo el mundo es igual".

mejor con un 4X4

Pese a que a Carmen le apasiona ser médico rural, admite que los hándicaps son muchos, y entiende que en el balance final otros colegas, sobre todo los más jóvenes, declinen cubrir estas plazas. Entre esos problemas están la falta de tecnología y el trabajo en soledad.

"Más te vale que tengas un buen coche y si es un 4x4 mejor, porque los caminos no siempre son buenos. No tienes a un compañero para consultar y si hay una urgencia te la comes solo. Tienes menos acceso a tecnología porque hay menos pacientes. No tienes auxiliares ni personal de limpieza todos los días de la semana", describe.

buena prueba piloto

Otra de las dificultades de los médicos rurales es que nos se les sustituye en vacaciones, "que es cuando más gente hay en los pueblos". Un suma y sigue de baches que para Carmen justifican la convocatoria de una OPE inédita, con condiciones más atractivas para esas 147 plazas que se han quedado sin cubrir en Osakidetza.

En su opinión, esta OPE es un golpe de timón necesario y acertado, una "prueba piloto" que podría replicarse en "otros" ámbitos sanitarios. "Se ha hecho un esfuerzo", considera.

La respuesta a la convocatoria demuestra que va bien encaminada, ya que las solicitudes han cuadruplicado la oferta de plazas y aún está abierto el plazo de inscripción hasta el 30 de abril.