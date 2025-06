El centro para refugiados previsto en Vitoria, de nuevo en el centro del debate político

El centro para refugiados que el Gobierno Central tiene previsto abrir en 2026 en Vitoria vuelve "al centro del debate". Un proyecto que suscita posturas "encontradas". Defendido por el PSE, no le gusta, en cambio, al PNV, por su modelo y tamaño. Entretanto el PP vasco da un paso más en su rechazo y ha iniciado una recogida de firmas para pedir su paralización mientras anuncia que llevará este asunto a las instituciones para obligar a los partidos a "retratarse".

En la plaza de Abastos de Vitoria ha estado el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, depositando su firma. Los populares se movilizan en contra de este centro para refugiados proyectado en la antigua clínica Arana. Según Javier de Andrés, "el más grande del país, con 350 plazas y un proyecto que genera un rechazo mayoritario de los vecinos".

Javier de Andrés recuerda que el Gobierno Central ya paralizó por los mismos motivos otro en Lérida y anuncia que llevará este debate a las instituciones, entre ellas al Parlamento Vasco, para obligar a los partidos a "retratarse". Quiere que el PNV se posicione públicamente y considera que hasta ahora su postura ha sido "hipócrita". "En el PNV salen personas que dicen que no les gusta, que se oponen al macrocentro, pero no actúan en consecuencia, por lo que son valedores y corresponsables junto al Gobierno Sánchez", subraya.

"no es un centro de delincuentes sino de refugiados"

La delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia, ha querido aclarar que el centro proyectado en la clínica de Arana, "no es un centro de delincuentes sino para la acogida de personas refugiadas". Garmendia confía en que Euskadi y Vitoria responderán con generosidad. "No me cabe la menor duda que van a responder con la generosidad que han respondido hasta ahora, con la fortaleza de los servicios sociales para integrar a estas personas y darles una oportunidad de vida digna", ha subrayado.

Marisol Garmendia junto a Eneko Andueza en el encuentro Forum Nueva Economía

"invierno demográfico"

Marisol Garmendia ha aludido al "invierno demográfico" que padece Euskadi. Ha citado un reciente informe de Laboral Kutxa que recoge que Euskadi va a necesitar 171.000 trabajadores en los próximos 10 años. "Con la tasa de natalidad en los fondos abisales marinos, no parece que solo nosotros seamos capaces de paliar ese déficit que va a lastrar nuestro presente y nuestro futuro", ha subrayado.