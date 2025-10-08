Así es Borja Jiménez, el nuevo entrenador del Sporting: "Un acierto total"

El Sporting ha presentado esta mañana al que será su nuevo técnico tras la destitución de Asier Garitano. El elegido ha sido Borja Jiménez, el joven abulense de 40 años y que ya cuenta con experiencia en Primera División. Durante su comparecencia en la sala de prensa de El Molinón, ha manifestado que él quiere entrenar a grandes equipos y que desde el primer momento tuvo muy claro que el Sporting "era su sitio".

Sin embargo, el pasado como técnico de Borja Jiménez ya viene marcado por dos etapas muy importantes. La más reciente, los dos años al frente del CD Leganés. Durante la primera temporada, ascendió al equipo a Primera, y en la segunda, no le bastaron los 40 puntos para lograr la permanencia, aunque la pelearon hasta la última jornada.

EFE. Daniel González El Leganés celebra su regreso a Primera

Nuestro compañero Santi Duque, responsable de la información pepinera en COPE Madrid, no lo definiría "para nada" como un entrenador defensivo. "Borja se adapta muy bien a los diferentes escenarios y tiene un estilo muy variable dependiendo de los jugadores". Prueba de ello, explica, durante la pasada temporada, "demostró en partidos clave que es capaz de generarle oportunidades al equipo para ganar encuentros que en principio no debería ganar, como aquellas victorias ante el Barça y el Atlético".

Duque también destaca la faceta comunicativa del nuevo técnico rojiblanco. Eso sí, también advierte como aspecto negativo la gestión del vestuario: "La pasada temporada, se equivocó aislando a los jugadores con los que no contaba y terminaron desconectando del equipo".

COPE El entrenador del Leganés ha pasado por Deportes COPE.

El otro gran proyecto que ha asumido Borja Jiménez a lo largo de su carrera fue el de devolver al RC Deportivo al fútbol profesional allá por el 2021. "Aquel Dépor era el gran favorito de su grupo en Primera RFEF y la propuesta fue algo más ofensiva que en Leganés, pero siempre desde el equilibrio", explica Pepe Torrente desde COPE Coruña. "Es un técnico al que le gusta que sus equipos sean ordenados, que crezcan de atrás hacia adelante. Le gusta mucho también dejar la portería a cero y aprovechar las jugadas de estrategia".

COPE Borja Jiménez, en el banquillo de Riazor

Para Pepe, el fichaje de Borja Jiménez es un "acierto total" del Sporting. Eso sí, es evidente que su recuerdo en A Coruña está marcado por aquella final del playoff perdida en Riazor contra el Albacete. "Le marcó hasta al propio Borja. Fue un final muy cruel para una temporada que había empezado de forma maravillosa".

A pesar de todo, Torrente tiene la sensación de que con el paso del tiempo, "sí que dejó un buen recuerdo y la gente entiende que es un muy buen entrenador, que lo demostró antes y después de llegar al Dépor". Además, reconoce que su etapa al frente de los herculinos "le ha ayudado una barbaridad a saber manejar la presión de los grandes equipos, social y mediática".