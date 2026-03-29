Julen Linazasoro, experto digital: "Utilizan la IA para simular la voz y pedir dinero por WhatsApp"

WhatsApp se ha convertido en un caldo de cultivo para las estafas, bulos y engaños. El experto en educación digital Julen Linazasoro explica que la mecánica consiste en que "los delincuentes atacan lugares que mucha gente utiliza" y aprovechan un despiste cada vez más acentuado: "tenemos un estilo de vida muy estresado y muchas veces no leemos bien las cosas".

Cadenas de mensajes y falsos 'chollos'

Uno de los peligros más habituales llega de la mano de nuestros propios contactos a través de mensajes con supuestos chollos o grandes ofertas. Linazasoro advierte que a menudo son enlaces a páginas falsas diseñadas para robar datos o instalar virus.

Las grandes ofertas online a veces son falsos enlaces diseñados para robar datos, advierte Linazasoro

Su primera recomendación es "no compartir algo si no sabemos si es cierto o no". Esta regla es fundamental para frenar también las cadenas de mensajes. Según el experto, muchas de estas cadenas "se van creando para probar luego cómo se pueden difundir los virus", ya que apelan a emociones básicas como el miedo para que el usuario las comparta masivamente.

La desinformación y el odio oculto en el humor

La desinformación es otra de las grandes batallas que se libra en la aplicación. Circulan constantemente audios y vídeos sacados de contexto o directamente manipulados. "Un audio puede haber sido grabado hace 10 años o editado", señala Linazasoro. Por ello, insiste en la importancia de no compartir nada que no provenga de una fuente fiable.

Antes de compartir algo, es muy importante verificar si ha salido una fuente fidedigna" Julen Linazasoro, experto en educación doigital

Linazasoro también pone el foco sobre la tendencia preocupante de utilizar el humor para extender mensajes dañinos. "Se utilizan los memes para generar odio sobre diferentes grupos", advierte. Lo que parece un simple chiste puede estar dirigido al rechazo "hacia un tipo determinado de personas", por lo que es crucial aplicar un filtro crítico antes de pulsar el botón de reenviar.

El siguiente nivel: IA para suplantar la voz y el robo de cuentas

Las estafas que provienen de números desconocidos son cada vez más sofisticadas. La del ‘familiar en apuros’ es un clásico que consiste en que un supuesto pariente escribe desde un número nuevo pidiendo dinero con urgencia. Sin embargo, los delincuentes han ido "un paso más allá y utilizan la IA para simular la voz de esa persona" a través de un "audio" que te manda. Ante esta situación, su consejo es colgar y llamar al número de teléfono habitual de esa persona.

Julen Linazasoro en los estudios de COPE Bilbao

Otro de los grandes riesgos es el robo de la cuenta de WhatsApp. Los estafadores intentan engañar a la víctima para que comparta el código de verificación de seis dígitos que llega por SMS. Para evitarlo, es fundamental activar la "autenticación en 2 pasos" en la configuración de la aplicación, una capa de seguridad extra que impide el acceso no autorizado.

También se debe desconfiar de promesas como WhatsApp Oro o aplicaciones para "espiar conversaciones", ya que son un cebo para que el usuario descargue software malicioso fuera de las tiendas oficiales. Como recuerda el experto, "espiar conversaciones de otras personas es ilegal, por eso nadie va a crear una aplicación para hacerlo".

qué hacer si has caído en la trampa

En medio del caos digital, el consejo principal es "parar, no responder, bloquear y reportar cuando algo resulta sospechoso". Linazasoro insiste en la importancia de prestar atención y usar el sentido común. Para dudas, recuerda la existencia del número 017, del Instituto de Ciberseguridad de España (INCIBE), un servicio público y gratuito para resolver cualquier cuestión sobre seguridad digital.

Finalmente, si se ha caído en la trampa, es crucial actuar con rapidez: no proporcionar más datos, realizar capturas de pantalla de todo, conservar justificantes bancarios si hubo un pago y, sobre todo, "poner una denuncia en la policía". Aunque "no te asegura de que te vayan a devolver el dinero", sí garantiza que el delito se investigue, lo que puede ayudar a detener a los culpables y alertar a otros ciudadanos.