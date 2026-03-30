La deuda por habitante en Cartagena cae casi a la mitad: de 470 a 250 euros

El portavoz del Grupo Municipal Popular y concejal de Hacienda, Ignacio Jáudenes, ha destacado la “solidez, la estabilidad y la fortaleza económica” del Ayuntamiento de Cartagena tras la publicación del cierre del ejercicio 2025. Los resultados, según el edil, confirman “la buena gestión del Gobierno municipal” y su capacidad para seguir invirtiendo, mejorando los servicios públicos y cumpliendo con todas las obligaciones económicas.

Una deuda bajo control

A 31 de diciembre de 2025, la deuda municipal se situó en 64,8 millones de euros, lo que supone 15 millones menos desde el inicio de la legislatura. La previsión es cerrar el mandato con la cifra reducida hasta los 43 millones. En consecuencia, la deuda por habitante ha pasado de 470 euros en 2017 a 250 euros en la actualidad, y se espera que baje hasta los 190 euros al final del periodo.

Hoy en Cartagena tenemos unas cuentas más saneadas, con mayor capacidad de financiación y más fuerza para seguir transformando el municipio" Ignacio Jáudenes Concejal de Hacienda

Solvencia y agilidad en los pagos

El edil también ha puesto en valor la recuperación del cumplimiento de la regla de gasto, cerrando 2025 con 4,5 millones de euros en positivo. Además, el consistorio ha mejorado notablemente el periodo medio de pago a proveedores, que se ha reducido hasta los 7,31 días, muy por debajo del límite legal de 30 días y en contraste con los 26,49 días de años atrás.

Inversión histórica para transformar el municipio

En el ámbito de la gestión presupuestaria, el Ayuntamiento cerró el ejercicio con una capacidad de financiación de más de 10 millones de euros. En 2025 se alcanzó el mayor nivel de ejecución inversora de las últimas dos décadas, con 70,4 millones de euros en inversiones reales y un 93 por ciento del presupuesto de mantenimiento de servicios públicos contratado.

“Hoy en Cartagena tenemos unas cuentas más saneadas, con mayor capacidad de financiación y más fuerza para seguir transformando el municipio. Bajamos deuda, cumplimos con la regla de gasto, pagamos en tiempo récord a nuestros proveedores y seguimos impulsando inversiones históricas”, ha afirmado Jáudenes.