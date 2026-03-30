El Paso Blanco desborda Lorca con miles de hebreos en un Domingo de Ramos multitudinario

El Cabildo de Nuestra Señora de la Amargura-Paso Blanco ha protagonizado el desfile bíblico-pasional más multitudinario de la Semana Santa de Lorca con la procesión del Domingo de Ramos. En ella, miles de personas vestidas de hebreos han recreado la entrada de Jesús en Israel ante 10.000 espectadores que abarrotaban la tribuna oficial.

Origen de la Semana Santa lorquina

Esta imponente puesta en escena del Paso Blanco está considerada como el origen de la Semana Santa de Lorca, una festividad declarada fiesta de interés turístico internacional en 2007. El Pueblo Hebreo, primer grupo bíblico de esta celebración, tiene su origen documentado en 1855, cuando comenzó a procesionar con solo 30 personas que portaban palmas y ramas de olivo mientras interpretaban el cántico "El dios de Israel".

En la actualidad, esa cifra ha crecido de manera exponencial y son más de 3.000 blancos de todas las edades los que cada año participan como figurantes en la recreación de este emotivo pasaje evangélico.

Otros protagonistas del desfile

A la masiva presencia del pueblo hebreo en la carrera le ha seguido la aparición del trono de San Juan de la Palma, portado en andas por 94 costaleros. Por su parte, el Paso Azul ha mostrado su procesión egipcia, que ha contado con las carrozas de Ramsés, Nefertari o Meiamén.

El broche final a la procesión lo ha puesto la Hermandad de La Curia, que ha desfilado con la imagen de la Virgen de la Soledad.