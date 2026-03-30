Almería se convierte en el epicentro de la arqueología medieval peninsular

Almería se prepara para acoger, por primera vez, el VIII Congreso de Arqueología Medieval de España y Portugal. La cita, que tendrá lugar del 30 de septiembre al 3 de octubre, reunirá a los mayores expertos del sector en el Yacimiento Arqueológico Barrio Andalusí. El evento está organizado por la Asociación Española de Arqueología Medieval (AEAM) con la colaboración del Ayuntamiento de Almería.

El concejal de Turismo y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha presentado este encuentro como "un foro abierto a la pluralidad de enfoques, perspectivas y metodologías que caracterizan la investigación arqueológica actual". Según el edil, el congreso permitirá a los asistentes disfrutar de la oferta cultural, museística y gastronómica de la ciudad.

La respuesta es muy positiva, por ahora hemos recibido casi un centenar de propuestas de un alto nivel científico" Elena Salinas Vicepresidenta de la AEAM

Por su parte, la vicepresidenta de la AEAM, Elena Salinas, ha agradecido la colaboración del consistorio y ha destacado el "marco incomparable" del Barrio Andalusí, al que ha calificado como "una verdadera joya en Almería". Salinas ha confirmado la gran acogida de la convocatoria, asegurando que "la respuesta es muy positiva, por ahora hemos recibido casi un centenar de propuestas de un alto nivel científico", lo que augura un "grandísimo congreso".

Cuatro ejes temáticos para el debate

El congreso se articulará en torno a cuatro grandes bloques para favorecer la participación interdisciplinar. El primero se centrará en la Arqueología Medieval en Almería, con el objetivo de fomentar la participación de la comunidad científica local. El segundo abordará los métodos y técnicas de investigación, incluyendo herramientas como los Sistemas de Información Geográfica (SIG) o la arqueometría.

Un tercer bloque temático estará dedicado al estudio de las minorías e identidades en contextos medievales. Finalmente, un cuarto apartado servirá para la presentación de últimos descubrimientos y hallazgos recientes procedentes de excavaciones o estudios de materiales que aporten información inédita.