Nuevo servicio de bicicletas eléctricas en Cartagena: 29 puntos de anclaje y 300 bicis

El Ayuntamiento de Cartagena ha adjudicado a la empresa Hoppy, por un canon anual de 30.999 euros, el nuevo servicio municipal de bicicletas eléctricas. El servicio arranca con una flota inicial de 300 bicicletas, 50 más de las solicitadas en el pliego, que estarán distribuidas en distintos puntos de la ciudad para mejorar las opciones de transporte.

El contrato contempla, además, un refuerzo específico durante la temporada de verano. Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, se habilitarán 70 bicicletas adicionales en 30 puntos de anclaje virtual en La Manga y Cabo de Palos, garantizando así la continuidad del servicio en coordinación con el municipio vecino de San Javier, donde opera el mismo adjudicatario.

Cómo funcionará el sistema

El nuevo servicio incorpora tecnología de geovallado y anclaje virtual, permitiendo estacionar las bicicletas en espacios delimitados a través de GPS de alta precisión. Los usuarios pueden desbloquear los vehículos mediante una aplicación móvil y una tarifa asociada, debiendo finalizar el trayecto en los puntos habilitados para ello. Si la bicicleta se deja fuera de una zona autorizada, el sistema seguirá tarificando el uso.

Así son las nuevas bicicletas

Los vehículos están dotados de un motor eléctrico de 250W con asistencia al pedaleo hasta 25 kilómetros por hora y una autonomía aproximada de 120 kilómetros. Para garantizar la seguridad y reducir el mantenimiento, incorporan GPS con transmisión constante de datos, luces LED delantera y trasera y neumáticos de goma sin aire. El servicio contará con cuatro personas en plantilla para la gestión y mantenimiento de la flota.

Una red de 29 estacionamientos

El sistema contará con un total de 29 puntos de estacionamiento, de los cuales 19 ya están definidos y 10 adicionales serán determinados en coordinación con los servicios municipales. Estos puntos se implantarán en zonas de gran afluencia y puntos estratégicos de la ciudad para facilitar la intermodalidad y crear una red de transporte moderna y avanzada.

Los 19 puntos de estacionamiento ya previstos se ubicarán en Puertas de San José, Alameda, Paseo Alfonso XIII (frente a Juventud y el campus de la UPCT), calle Pescadería (UPCT), Severo Ochoa con Ángel Bruna, Doctor Fleming (frente a la UPCT), Palacio de Deportes, aparcamiento disuasorio de Mandarache, Parque de La Rosa, Avenida del Puerto, UNED, calle Campos (edificio San Miguel), Avenida Pío XII (Barrio de la Concepción), Estadio Cartagonova, Juan Fernández (Parque de Los Juncos), UCAM (Los Dolores), Plaza del Rey, Plaza Aprendices de Bazán (frente a ISEN) y el Espacio Algameca / Navantia.